ÁÆÉÊ¡¢AKB48¤Ë¡È¥³¥ó¥È¡É¤Ç¼ºË¾¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¶¦±é¤â¡ÖÁ´Á³´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤á¤È¤ë¥ä¥Ä¤ª¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡È»¿ÈÝ¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´Éô¥³¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖAKB48¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¡ØAKB48¥µ¥è¥Ê¥éÌÓÍø¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Þ¡Á¤Ë²ñ¤¦¤È¡È¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤Þ¤¹!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºòÇ¯7·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¤Ò¤É¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤â¡È¤¢¤ì¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÇÁ´Á³´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤á¤È¤ë¥ä¥Ä¤ª¤Ã¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤â¤ª¤Ã¤¿¤±¤É¤µ¡£¤Þ¤¢¡¢¤â¤¦ÊÌ¤ËAKB¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£