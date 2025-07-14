¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¤¬¡ÖÂ®¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤â
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¹ñÆâÁÈ¤À¤±¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ä½é¾·½¸¤ÎÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö3¡Á4·³¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢12Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬ºÙÃ«¿¿Âç¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËÌÀÄÂÎ°é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¡¢¤¢¤ëÃæ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤Ï1ÅÀÌÜ¤ÎºÙÃ«¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÂ®¤¹¤®¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¡¼¥°¡ÊÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÐ±þ¤Î°ú¤½Ð¤·¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂµåÊ¸Å¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÕÀ»Î¶¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥·¥ç¥ó¥í¥ó¡Ë¡Ê24¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ´°÷¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ®¤¯¡¢¥Ñ¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥×¤Î¼Á¤Ï»ä¤¿¤Á¤È¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¡¢Èà¤é¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ä¾ÇÅ吧¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¹ÀÈÁ¡Ê¥ê¥¦¡¦¥Ï¥ª¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ç¤â¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¼«Ê¬¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£°ìÂÐ°ì¤Î¼éÈ÷¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Â¬¤Ê¤É¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë