クラフトビールやRTD(Ready to Drink)などお酒の選択肢が広がるなかで、自分好みの味を見つけるには、味や香りの違いを客観的に把握するのが近道。本連載では、GetNaviのお酒・グルメアドバイザーを務めるフードコーディネーター・中山秀明氏が、注目商品を実際に試飲し、味の傾向や香りの特徴をチャート形式で可視化。今回は「タカラ「焼酎ハイボール」<強烈パインサイダー割り>」をフィーチャー。

タカラ「焼酎ハイボール」<強烈パインサイダー割り>

アルコール成分:4%

価格: オープン価格

<強烈パインサイダー割り>は、強炭酸が特長のタカラ「焼酎ハイボール」の中で、最も強い炭酸が楽しめる「強烈シリーズ」の数量限定フレーバー。大衆酒場で人気の「焼酎の地サイダー割り」をイメージしたチューハイで、“超強炭酸”の刺激的な飲みごたえと、夏にピッタリな爽やかな“パインサイダー”の風味を楽しめる。

焼酎ハイボールならではの辛口と、サイダーとパインの風味が夏を演出

「宝焼酎らしい芯からクッと支えるコクがありつつ、遊び心を感じるフレーバーが絶妙。しかも、その風味が夏らしい清涼感いっぱいでイイ! サイダーの風味がレトロで駄菓子的なニュアンスを、そしてパインはほんのりとしたアクセントで、南国果実の面影を演出します。どこか元気にしてくれそうな味わいは、エナジードリンク的な表情も。



そして、香りこそ甘やかですが、タカラ「 焼酎ハイボール」ならではの甘くない味づくりもさすが。居酒屋系おつまみを中心に、料理には幅広くマッチするでしょう。炭酸ガスもキレッキレなアタックがあり、辛口のキックがノドをキュッと心地良く刺激してくれます」(中山氏)

甘さ:0 キレ:4.5 アルコール感:1.5 酸味:3 果実味:1

【糖質ゼロ プリン体ゼロ 甘味料ゼロ/甘くない】 宝酒造 タカラ 焼酎ハイボール 強烈パインサイダー割り [ チューハイ 7度 350ml×24本 ] タカラ 焼酎ハイボール \3,107 (2025/07/07 17:12時点 | Amazon調べ) Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 辛口×駄菓子×爽快感が絶妙バランス!「強烈パインサイダー割り」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.