¡ÖÌµÃã¤·¤¿¤Ê¤¡£÷¡×¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³ »³ËÜÍ³¿¤Î¹¥Åê¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈÄ¶ÀÑ¶ËÅª¼éÈ÷¡É¤Ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¤À¤¼¡ª¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 2-5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê7·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤±¤ÉÄ¶¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡ª¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç4²ó¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡É¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1-0¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢¥«¥¦¥ó¥È0-2¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢»³ËÜ¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ´ó¤ê¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î¥¢¥À¥á¥º¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£¤ä¤äÀõ¤á¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤Ë¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼Ç¤Î¾å¤ò³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æ°ì²óÅ¾¡£Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ¥¤µ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¼Â¶·¤ÎÄÔÊâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡ª¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÀä»¿¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ëÅ¸³«¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¥Ë¥ºÇ¹â¤«¤è¡ª¡×¡Ö»³ËÜ´¶¼Õ¤·¤í¤è¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¤À¤¼¡ª¡×¡ÖÌµÃã¤·¤¿¤Ê¤¡£÷¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»³ËÜ¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¿Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·Â³¤±¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤³¤½¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¡ÈÄ¶ÀÑ¶ËÅª¼éÈ÷¡É¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë