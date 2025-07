サンコーは、車や自転車のタイヤに空気を入れられる『収納機能付き電動エアーポンプ「AirCore(エアコア)」』を7月11日に発売しました。本体カラーはブラックとホワイトの2色。実売価格は7480円(税込)。

収納機能付き電動エアーポンプ「AirCore(エアコア)」』

記事のポイント 自動車や自転車のタイヤに手軽に空気を入れられるコンパクトサイズの電動エアーポンプ。ホースやアタッチメントなどを本体内に収納できるので、持ち運びしやすく、これひとつですぐに空気を充填できます。

本製品は、車などのタイヤの空気入れや空気圧チェックに使える収納機能付きの充電式電動エアーポンプです。ホースとアダプターを本体内にスッキリ収納できる設計で、それぞれを持ち歩く必要がなくスムーズに使用できます。

↑ホースを本体内に収納。

車・バイク・自転車・ボール・フリーのモードがあり、それぞれに適切な空気圧で設定されており、空気を入れ終わると自動で停止します。浮き輪やボールにも対応したアダプター付きで、アウトドアやレジャーにも重宝します。

LEDライトを搭載しており、暗い場所での作業にも便利です。

サイズは幅65×奥行65×高さ215(mm)で超コンパクト、重さは約600gと軽量。バッテリー内蔵でUSB充電に対応しており、ケーブル不要で使えて持ち運びも楽々です。

サンコー 『収納機能付き電動エアーポンプ「AirCore(エアコア)」』 発売日:2025年7月11日 実売価格:7480円(税込)

The post クルマも自転車もこれ1本! ホース内蔵だから持ち運び楽々な電動エアーポンプ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.