¡Öa tip of the hat¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Öhat¡×¤Ï¡ÖË¹»Ò¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「感謝・敬意を示すこと」でした!

帽子のつばに触れながら頭を軽く下げることを意味します。

これは、伝統的に他の人に挨拶したり、感謝したりするために行われていました。

「I have to tip my hat to the many people who inspired me to achieve success.」

(成功を収めるために私を励ましてくれた多くの人々に敬意を表さなければなりません)