UGREEN¤«¤é¿·È¯Çä¤Î¥³¥ì¡¢1,000±ßÂæ¡¦¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥²¡¼¥àµ¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã #Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¤«¤é7·î14Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢¥²¡¼¥àµ¡´ï2Âæ¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì8K²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë ¡ÖHDMI ÀÚÂØ´ï 8K@60Hz 2ÆþÎÏ1½ÐÎÏ¡×¤ä¡¢¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖHDMI 4K@60HzÀÚÂØ´ï 3ÆþÎÏ1½ÐÎÏ¡×¤Ê¤É¡¢UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤ÎÀÚÂØ´ï¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÆþÎÏµ¡´ï¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¡¢UGREEN¤Î¡ÖHDMI ÀÚÂØ´ï¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
UGREEN HDMI ÀÚ¤êÂØ¤¨´ï HDMi¥»¥ì¥¯¥¿¡¼ 2ÆþÎÏ1½ÐÎÏ 8K@60Hz/4k@240Hz HDCP 2.3/HDMI 2.1 HDR 10+/CEC/VRR ¼êÆ° Switch/Switch 2 PS5 PC Xbox PS4 Fire TV Stick Apple TV¤ËÂÐ±þ USB-CÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕ¤
1,919±ß
¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
¥ê¥â¥³¥ó¤È¼êÆ°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÚ¤êÂØ¤¨¡£UGREEN¤Î¡Ö4K@60HzÀÚÂØ´ï¡×¤¬25¡ó¥ª¥Õ
UGREEN HDMIÀÚ¤êÂØ¤¨´ï 3ÆþÎÏ1½ÐÎÏ 4K@60Hz, HDMi¥»¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤ HDR10+ CEC HDCP2.2ÂÐ±þ HDMIÀÚÂØ´ï Switch/PS5/4/3 Xbox TV Fire Stick Blu-Ray Player¤Ê¤ÉÂÐ±þ ¼êÆ° ÀÚ¤êÂØ¤¨
2,174±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
UGREEN USB C+HDMIÀÚÂØ´ï 2ÆþÎÏ1½ÐÎÏ 4K@60Hz¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à HDMI+USB C ÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡ 2 PCÂÐ±þ 3D HDR HDCP2.2 ¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢MacBook Air/Pro¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢Steam Deck¡¢PS5/4¡¢Xbox¤È
2,099±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¤ò¼Â¸½¡£UGREEN¤Î¡Ö4K@60Hz 2¥Ý¡¼¥ÈHDMI KVM ÀÚÂØ´ï¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
UGREEN HDMI KVMÀÚÂØ´ï 2ÆþÎÏ1½ÐÎÏ ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Þ¥¦¥¹¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¶¦Í PC2ÂæÍÑ 4K@60Hz USB2.0 4¥Ý¡¼¥È ÀÚÂØ´ï HDMI2.0ÀìÍÑ ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÍ× ´ÊÃ±ÀÜÂ³ ¼ê¸µ¥¹¥¤¥Ã¥Á&USB¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕ
3,524±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
UGREEN HDMI KVMÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡ 2ÆþÎÏ1½ÐÎÏ 4K@60Hz 1¥â¥Ë¥¿¡¼¡õ2PC 4*USB3.0 ¥Ý¡¼¥È 2Âæ¤ÎPC¤Î¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Þ¥¦¥¹¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¶¦Í HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜ¡õUSB¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜ¡¢ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼ÉÕ¤
4,199±ß
¡Ê21¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
2Âæ¤ÎPC¤Ç1¤Ä¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤È3¤Ä¤ÎUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¶¦Í¡£UGREEN¤Î¡Ö8K@60Hz DP KVM¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¡ª
UGREEN 8K@60Hz Displayport KVMÀÚÂØ´ï 2ÆþÎÏ1½ÐÎÏ DP1.4 USB 3.0¥Ý¡¼¥È¡ß4 (USb-A¡ß3 + USB-C¡ß1) 8K@60HZÂÐ±þ 4K@240HÂÐ±þ ¥â¥Ë¥¿/¥¡¼¥Ü¡¼¥É/¥Þ¥¦¥¹/UsB C¥Ï¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö/¥×¥ê¥ó¥¿¤ò¶¦Í¡¢DP¥±¡¼¥Ö¥ë¡ß2¡¢Usb A to C¥±¡¼¥Ö¥ë¡ß2ÉÕ¤
6,079±ß
¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
UGREEN 8K@60Hz HDMI KVMÀÚÂØ´ï 2ÆþÎÏ1½ÐÎÏ PC2Âæ¤òUSB 3.0¥Ý¡¼¥Èx3 ¡õ USb-C¥Ý¡¼¥Èx1 ¤È¥â¥Ë¥¿¡¼1Âæ¶¦Í KVM¥¹¥¤¥Ã¥Á 3D/CEC/HDR¤ËÂÐ±þ ¼ê¸µ¥¹¥¤¥Ã¥Á & USB¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜ & HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜÉÕ¤
6,399±ß
¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡£UGREEN¤Î¡Ö4K@60Hz USB C - HDMI&½¼ÅÅÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤Î2,078±ß¤Ë¡ª
UGREEN 4K@60Hz USB C HDMIÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢100W PDµÞÂ®½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤ 2-in-1 Thunderbolt¡ÚÃ±Êý¸þÄÌ¿®¡Û ¥¿¥¤¥×C - HDMIÂÐ±þ iPhone 16 Pro Max/SteamDeck/MacBook/iPad/Galaxy S24/XPS¡¢2M
2,078±ß
¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
UGREEN 8K 60Hz HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë HDMI2.1 Ultra High Speed Ç§¾Ú¼èÆÀ Ä¶¹âÂ® 48Gbps 10K 8K 4K UHD Dynamic HDR eARC 3D ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ ¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤È¥Ê¥¤¥í¥óÊÔ¤ßÁÇºà 1M
899±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
UGREEN 10K 8K HDMI 2.1 HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë 2M 48Gbps Ä¶¹âÂ® 8K@60Hz 4K@240Hz 144Hz 120Hz eARC ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È HDCP 2.3 Dynamic HDR UHD 3D PS5/4 Xbox X/S ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼ Switch TV PC ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤ÉÅ¬ÍÑ
899±ß
¡Ê40¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
¡ä¡äUGREEN¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯7·î14Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖKindle Unlimited¡×¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
Source:¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×