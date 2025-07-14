ËüÇî¿Íµ¤¤Î¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¹ØÆþ¿ôÀ©¸Â¤ò3ÅÀ¢ª1ÅÀ¤ËÊÑ¹¹¡¡ºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¿ÍÂ³½Ð
¡¡¡È¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤Î¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢Åì¥²¡¼¥ÈÅ¹MARUZEN JUNKUDO¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖEXPO2025 ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤¬7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÅöÆüÊ¬¤¬Áá´üÈÎÇä½ªÎ»¤·Çã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢7·î15Æü¡Ê²Ð¡ËÈÎÇäÊ¬¤«¤é¹ØÆþ¿ôÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÆ±Å¹ÊÞ¤¬X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡©¡¡Ä¶¿Íµ¤¤Î¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×
¢£ºÆÈÎ¤âÂ¨´°Çä
¡¡º£²óºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¡ÖEXPO2025 ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤â¤ËºÆÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢È¯Çä¸å¤¹¤°¤Ë´°Çä¤Ë¡£7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö1Æü³Æ3ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¤Î¸Ä¿ôÀ©¸Â¤¢¤ê¤ÇºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öº£Æü10:30¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÏÁá¤¯¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤°¤Û¤ÉÅöÆüÊ¬¤ÎÈÎÇä¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Çã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±Å¹ÊÞ¤Ï¡ÖÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤´°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÌÀÆü¡Ê7¡¿15¡ËÈÎÇäÊ¬¤è¤ê¹ØÆþ¿ôÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö1Æü³Æ3ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¤«¤é¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1Æü³Æ¼ï1ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È1¸Ä¤º¤Ä¤ÎÀ©¸Â¤«¤±¤ë¤Î¤Í¡ª¡×¡Ö»Ï¤á¤«¤é1¿Í1¸Ä¤Ë¤·¤Æ¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖÂçÁý»º¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Çã¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²¡¼¥ÈÅ¹ MARUZEN JUNKUDO¡Ú¸ø¼°¡Û¡×X
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡©¡¡Ä¶¿Íµ¤¤Î¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×
¢£ºÆÈÎ¤âÂ¨´°Çä
¡¡º£²óºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¡ÖEXPO2025 ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±Å¹ÊÞ¤Ï¡ÖÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤´°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÌÀÆü¡Ê7¡¿15¡ËÈÎÇäÊ¬¤è¤ê¹ØÆþ¿ôÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö1Æü³Æ3ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¤«¤é¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1Æü³Æ¼ï1ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È1¸Ä¤º¤Ä¤ÎÀ©¸Â¤«¤±¤ë¤Î¤Í¡ª¡×¡Ö»Ï¤á¤«¤é1¿Í1¸Ä¤Ë¤·¤Æ¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖÂçÁý»º¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Çã¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²¡¼¥ÈÅ¹ MARUZEN JUNKUDO¡Ú¸ø¼°¡Û¡×X