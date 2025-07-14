ÉÔÃç¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡¢´Ø·¸½¤Éü¤Ë¸þ¤±¤ÆÊäº´´±¤¬¡ÖÈëÌ©¤ÎÊ¿ÏÂ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×½ÐÀÊ
¡¡ÉÔÃç¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡£´Ø·¸½¤Éü¤ËÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ÆÁÐÊý¤Î¾åµéÊäº´´±¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¡ÖÈëÌ©¤ÎÊ¿ÏÂ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤È³°½Ð¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦
¡¡Mail On Sunday¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î9Æü¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¼óÀÊÊäº´´±·ó¹ÊóÃ´Åö´±¤Î¥á¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥á¥¤¥ó¥º¤¬¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î¹ÊóÃ´Åö´±¥È¥Ô¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¼¥¨¤ÈÈó¸ø¼°¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿¤½¤¦¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²¦¤ÎÅ¡Âð¥¯¥é¥é¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¡¼¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊROSL¡Ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç²¦»ÒÉ×ºÊ¤Î¹Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ê¥¢¥à¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ÇÌò¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀïÎ¬²È¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¸½¿¦¤ËÃåÇ¤¡£5·î¤ÎBBC¤Ë¤è¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎNetflixÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡Ù¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉAs Ever¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¤½¤¦¡£Èà½÷¤Ï¡¢¸á¸å3»þ50Ê¬¤Ë¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤È¶¦¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ËÅþÃå¡£¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡¢1760Ç¯¤«¤é²¦¼¼¤Ë¥ï¥¤¥ó¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡õ¥é¥Ã¥É¤Î¥®¥Õ¥È¤ò·È¤¨¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¼¥¨¤¬¸½¤ì¡¢3¿Í¤Ç10Ê¬¤Û¤É¡¢¥¯¥é¥Ö1²ó¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ç´¿ÃÌ¡£¤½¤Î¸å¡¢²°Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢²ñÃÌ¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñÃÌ¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥É¤«¤é»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢´Ø·¸²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¤¤¬¡¢¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Àµ¼°¤ÊµÄÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê½¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÁÐÊýÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤µÄÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬ºÊ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¤È¤â¤Ë²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë°Ü½»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹ñ²¦¿Æ»Ò¤À¤¬¡¢º£Ç¯5·î¡¢±Ñ¹ñÂÚºß»þ¤Î·Ù¸î¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤ÇÇÔÁÊ¤·¤¿ºÝ¡¢²¦»Ò¤¬BBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÆ®¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡£Ì¿¤ÏÂº¤¤¡£Éã¤È·»¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢µö¤·¤Ï100¡ó¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè·îËö¤Ë¤Ï¡¢²¦»Ò¤¬¹ñ²¦¤é²¦¼¼¤Î¥·¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÏÂ²ò¤òµá¤á¤ë¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½ýáØ·³¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¥¤¥ó¥ô¥£¥¯¥¿¥¹¡¦¥²¡¼¥à¤Î2027Ç¯¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÂç²ñ¤Ë¡¢Éã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È·»¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤È³°½Ð¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦
¡¡Mail On Sunday¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î9Æü¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¼óÀÊÊäº´´±·ó¹ÊóÃ´Åö´±¤Î¥á¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥á¥¤¥ó¥º¤¬¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î¹ÊóÃ´Åö´±¥È¥Ô¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¼¥¨¤ÈÈó¸ø¼°¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿¤½¤¦¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²¦¤ÎÅ¡Âð¥¯¥é¥é¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¡¼¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊROSL¡Ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç²¦»ÒÉ×ºÊ¤Î¹Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ê¥¢¥à¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñÃÌ¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥É¤«¤é»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢´Ø·¸²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¤¤¬¡¢¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Àµ¼°¤ÊµÄÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê½¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÁÐÊýÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤µÄÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬ºÊ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¤È¤â¤Ë²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë°Ü½»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹ñ²¦¿Æ»Ò¤À¤¬¡¢º£Ç¯5·î¡¢±Ñ¹ñÂÚºß»þ¤Î·Ù¸î¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤ÇÇÔÁÊ¤·¤¿ºÝ¡¢²¦»Ò¤¬BBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÆ®¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡£Ì¿¤ÏÂº¤¤¡£Éã¤È·»¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢µö¤·¤Ï100¡ó¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè·îËö¤Ë¤Ï¡¢²¦»Ò¤¬¹ñ²¦¤é²¦¼¼¤Î¥·¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÏÂ²ò¤òµá¤á¤ë¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½ýáØ·³¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¥¤¥ó¥ô¥£¥¯¥¿¥¹¡¦¥²¡¼¥à¤Î2027Ç¯¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÂç²ñ¤Ë¡¢Éã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È·»¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£