SKA SKA CLUB / ROCK’A’TRENCHの山森大輔と畠山拓也、ASIAN KUNG-FU GENERATION / PHONO TONESの伊地知潔、ベーシストMIYAによる新バンドがName the Nightだ。 Name the Nightが7月11日、東京・新代田FEVERにて、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの喜多建介と山田貴洋のユニットCosmostudioに加え、元ねごとのギタリスト/コンポーザーのマスダミズキを中心とするバンドmiidaを迎え、初の自主企画イベント<Name the Night presents「満月、宇宙、溶けていく夜」>を開催した。 開場時や転換時のMIYAによるDJタイム、ゲストバンドを迎える山森のポエトリーリーディングをはじめ、Cosmostudioのステージでは山森、伊地知がコラボ参加したほか、miidaのステージには畠山がトロンボーンで参加するなど、このイベントならではのコラボや試みもそこかしこに。さらに、主催者であるName the Nightのステージにはmiidaのマスタミズキ(Vo)がコラボ参加するなど、通常の対バンライブとは一線を画すName the Nightならではの一夜がグッドミュージックとともに彩られた。 「素敵なメンバーに出演してもらって、みんなに駆けつけてもらって、最高の夜になっている。僕らはこの音楽で出会った縁を紡いで、どんどんいろんな夜を名付けていきたい」──山森大輔 山森はMCで、この日の出演バンドとお客さんへの感謝を上記のように語った。 またライブ後、満月の夜の7月12日には13枚目のシングル「Trillion Dollar baby」が配信リリースとなった。同楽曲は、シンプルでグルーヴィーなリズム隊、ドリーミーなトレモロギター、80sを彷彿させる印象的なシンセサイザーなど、音数を極力減らしたノスタルジーを感じさせるバンドアンサンブルの中で、山森のボーカルがメロウに力強く響くメッセージソング。イベントのアンコールでも披露され、フロアを大いに沸かせた。 Name the Nightは2025年末の満月の夜となる12月5日、東京・下北沢Club251での2ndワンマンライブを開催することも決定している。以下に、山森大輔による「Trillion Dollar baby」のセルフライナーノーツをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ バラエティ番組が結構好きだ。 学生時代のようにテレビをたくさん見る時間は無いのだが、旬のタレントや芸人はおおよそチェックしたい意欲がある。 子どもの頃は単に面白い人達がいるなあ、と笑っていたのだが最近は「薄氷の上で全力でダンスするような舞台に、途轍もない覚悟を持ってチャレンジしている凄み」みたいなものを感じ取るようになった。多くの人が、オーソドックスではない人生を送っていて、それを切り拓くために機転や芸や美貌で、挑んで来ている。輝けずに去っていく人も多いが、ときに火花のように強い光を放つ人もいる。それが刹那で終わってしまうことが圧倒的に多いのだが、稀に穏やかで安定した炎に変わり、長く灯し続ける人もいる。その様子を眺めるのが感慨深い。 心に残っている人物がいる。同じ沖縄出身のりゅうちぇるさんだ。 『行列のできる相談所』での鮮烈なデビューを偶然目撃して、「久々に篠原ともえ枠の大型新人!」と印象に残っていたのだが、後の活躍はご存知の通りである。結婚を経て”新しい家族関係”を打ち出したあと、どんどんはっとするような美しさを纏っていく反面、目の奥に陰のようなものが映ってきている事に一抹の不安を感じていた。 悲しいニュースを聞いたとき、エディ・レッドメインが熱演した映画「リリーのすべて」で描かれた主人公リリーの生きた軌跡と重なるものを感じたのを覚えている。 社会との関係が彼らの生き方にどれくらい影響を及ぼしたかはわからない。しかし間違いなく社会の方で、もっと彼らがあるがままの自分に胸を張って、愛せるような空気を吸い込ませてあげられることは出来たはずだと思う。社会の一員としてうっすらとした後悔のようなものを抱えて生きている。 バラエティ番組では異端者をいじめたりあげつらったりするような場面が少なくなった。「テレビがつまらなくなった」との意見もあるが、自分は良いことだと思っている。しっかり才能のある人が仕事をすればそんなアングルを使わなくたって面白いことは出来るだろう。 誰もが、自分をかけがえのない存在だと心から思えるように。 ”染まらないで くらむほど眩しい夜にだって君はTrillion Dollar Baby ” ──山森大輔 ◆ ◆ ◆ ■13thシングル「Trillion Dollar […]

The post 【レポート】アジカン伊地知やロッカトレンチ山森によるName the Night、Cosmostudioやmiidaを迎えた初の自主企画イベントで13thシングルお披露目 first appeared on BARKS.