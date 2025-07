Hedigan’sが、7月30日(水)にリリースを控えた2nd EP「doyes」のリリースを記念する東名阪ツアー<Hedigan’s “Tour doyes”>の開催を発表した。 昨年は多数の大型フェスに出演し、さらに2025年は初となる全国ワンマンツアーや多数の音楽イベントへの出演、HAPPYを客演に迎えた2度目となる自主企画イベント<Hedigan’s “AWAI vol.2”>の開催も決定している彼ら。常に変化と進化を続けるHedigan’sの“現在進行形”のライブをその目で確かめてほしい。 チケットは本日14日よりオフィシャル先行チケット受付が開始している。詳細はHedigan’s公式SNSにて。 ◾️<Hedigan’s “Tour doyes”> 2025年9月30日(火) OPEN 18:00 / START 19:00愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 2025年10月1日(水) OPEN 18:00 / START 19:00大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 2025年10月9日(木) OPEN 18:00 / START 19:00東京・LIQUIDROOM チケット:前売り¥5,500-(ドリンク代別) Under 18チケット 前売り ¥3,500-(ドリンク代別)<チケット先行>◆受付URL:https://w.pia.jp/t/hedigans-tour25/受付期間:7月14日(月)19:00〜7月23日(水)23:59※枚数制限:1人4枚まで※整理番号付き※電子/紙チケット併用※未就学児童は保護者同伴で入場料無料※小学生以上チケット必須※U-18チケットの当日券の販売はございません※入場時に生年月日の確認を実施。身分証を要持参※身分証がない場合、現地でチケット代の差額2,000円の支払いが必要 主催:清水音泉 / JAILHOUSE / HOT STUFF PROMOTION企画制作:SPACE SHOWER MUSIC/BIAS & RELAX adv. 【問い合わせ先】大阪・清水音泉 / TEL 06-6357-3666(平日 12:00~17:00)愛知・JAILHOUSE / TEL 052-936-6041(平日11:00〜19:00)東京・HOT STUFF […]

