DEZERTが、10月28日(火) Zepp Shinjukuにて開催する<Sacchan Birthday Halloween Live 〜さっちゃんの仮装大賞2025〜>の詳細を発表した。 10月28日は、ベースのSacchanの誕生日当日。今回はそんな誕生日のお祝いとハロウィンライブのWタイトルのライブとなっている。過去に何度もハロウィンライブを開催してきたDEZERTだが近年は開催が途絶えており、今年は久しぶりの開催となる。 また、本公演には仮装のドレスコードが設けられており、メンバーも仮装必須ということで注目が集まる。 チケット受付は本日14日19:00より「オフィシャルファンクラブ ひまわり会」にて、先行受付(抽選)がスタート。受付期限は7月22日(火)23:00まで。 ■<Sacchan Birthday Halloween Live 〜さっちゃんの仮装大賞2025〜> 2025年10月28日(火) Zepp Shinjuku(TOKYO)OPEN 17:30 / START 18:30ドレスコード:仮装 【チケット料金】 スタンディング 6,600円(税込)※入場時ドリンク代別途必要※営利目的の転売禁止※未就学児童入場不可 【ひまわり会 チケット先行受付(抽選)】受付期間:2025年7月14日(月)19:00〜7月22日(火)23:00入金期間:2025年7月26日(土)13:00〜7月29日(火)21:00受付URL:https://www.dezert.jp/feature/1028 ]※1人2枚まで(同行者は非会員でも申込可)※受付期間中にご入会された方も申込可※e+抽選受付※スマチケのみ (問) DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ■ライブ情報 ■<DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL>2026年3月20日(金・祝) 幕張メッセ イベントホール※詳細後日発表 ■<DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 “あなたに会いに行くツアー”>2025年6月14日(土)千葉LOOKを皮切りに全国47箇所49公演を開催中・特設サイト:https://special.dezert.jp/47tour2025-2026/ ■<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025>2025年8月2日(土)Zepp Haneda […]

The post DEZERT、メンバー仮装必須のハロウィンライブ詳細発表 first appeared on BARKS.