¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

14Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Ç½»Âð3¸®¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢½ÕÆü°æ»Ô¾åÅÄ³ÚÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÇúÈ¯²»¤¬¤·¤Æ²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É14Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤éÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢½»Âð·×3¸®¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾Å´¾®ËÒÀþ¤Î¾®ËÒ¸ý±Ø¤«¤éÅì¤ËÌó2kmÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£