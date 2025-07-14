¡Ú¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¡Û¤¨¤ê¤Þ¤¤ß¤¿¤¤¡© ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ù¥¢
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¡ÖEXPO2025¡Ú¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ê¤ê¤¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ù¥¢¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖEXPO 2025¡Ú¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ê¤ê¤¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ù¥¢¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
À¤³¦Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëEXPO2025¤Î³«ºÅÃÏ¡¦Âçºå¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¡×¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢º£¤À¤±¼ê¤ËÆþ¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
µ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¸ÄÀ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÂçÊÑ¿È¡£
¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤äÎ¹¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤´ÂÚºß¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥¥¹¥Ý´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎòÂå¤Î¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¤ò¤ª½¸¤á¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ê°ìÂÎ¤À¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå´ÛÆâ¤ª¤è¤Ó¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢2500ÂÎ¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¡ÊC¡ËExpo 2025
¡ù¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖEXPO 2025¡Ú¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ê¤ê¤¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ù¥¢¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
µ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¸ÄÀ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÂçÊÑ¿È¡£
¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤äÎ¹¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤´ÂÚºß¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥¥¹¥Ý´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎòÂå¤Î¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¢¤ò¤ª½¸¤á¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ê°ìÂÎ¤À¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÂçºå´ÛÆâ¤ª¤è¤Ó¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢2500ÂÎ¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¡ÊC¡ËExpo 2025