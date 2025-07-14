ÉñÂæ¾ÈÌÀ²È¡¦µÈ°æÀ¡Íº¤µ¤ó¡¢»àµî¡¡92ºÐ¡¡·àÃÄ»Íµ¨ÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡·àÃÄ»Íµ¨¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±·àÃÄÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¢µÈ°æÀ¡Íº¡Ê¤è¤·¤¤¡¦¤¹¤ß¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬2Æü¤Ë¡¢Ï·¿ê¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£92ºÐ¡£
¡ÚÊó¹ð¡ÛÉñÂæ¾ÈÌÀ²È¡¦µÈ°æÀ¡Íº¤µ¤ó¡¢»àµî
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÚÄÉÅé¡ÛµÈ°æÀ¡Íº¤µ¤ó¡Ê¾ÈÌÀ²È¡¦·àÃÄ»Íµ¨ÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¢µÈ°æ À¡Íº¡Ê¤è¤·¤¤ ¤¹¤ß¤ª¡Ë¤¬2025Ç¯7·î2Æü¡¢Ï·¿ê¤Ë¤è¤êÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£µýÇ¯92ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¡¢¼«Í³·à¾ì¤Ë¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÅö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·àºî²È¤ä±é½Ð²È¤Ë¤¯¤é¤Ù¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ÈÌÀ²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ò¸÷¡Ó¤È¡Ò»þ´Ö¡Ó¤ò¼«Í³¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¤ÏÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸åÀ¤¤Ë¼¨¤·¡¢¾ÈÌÀ²È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÊ¬Ìî¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ò¤È¤¿¤Á¤ÎÆ»¶Ú¤ò¾È¤é¤·¤¿µÈ°æ¤µ¤ó¡£ÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ»Íµ¨¤Î³èÆ°¤ò¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·àÃÄ°÷°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤È°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢°Â¤é¤«¤Ê¤ªÌ²¤ê¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢·ë¤ó¤À¡£
¡¡µÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢1933Ç¯£±·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£53Ç¯¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡¢ÀõÍø·ÄÂÀ¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯»àµî¡Ë¡¢Æü²¼Éð»Ë¤µ¤ó¡Ê2017Ç¯»àµî¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÁÏÎ©¤Ë»²²Ã¡£°ÊÍè¡¢±é·à¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÍÙ¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡¢¾ÈÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1500¤òÄ¶¤¨¤ëÉñÂæ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£»Íµ¨¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÏÎ©Âè£±²ó¸ø±é¡Ø¥¢¥ë¥Ç¡¼¥ëËô¤ÏÀ»½÷¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø´ÖÁÕ¶Ê¡Ù¡Ø¤Ò¤Ð¤ê¡Ù¡Ø¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì¡Ù¡Ø¤Ï¤À¤«¤Î²¦ÍÍ¡Ù¡ØÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿Ì´¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤òÃ´Åö¡£64Ç¯¤«¤é¤ÏÆüÀ¸·à¾ì¤ÈÆó´ü²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤È¥ï¡¼¥°¥Ê¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´ºîÉÊ¤òÃ´Åö¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥Ú¥é¾ÈÌÀ¤Îµ»Ë¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¢£µÈ°æÀ¡Íº¤µ¤ó¼ç¤ÊºîÉÊ
¡Ø¥¢¥ë¥Ç¡¼¥ëËô¤ÏÀ»½÷¡Ù¡Ê1954¡Ë
¡Ø´ÖÁÕ¶Ê¡Ù¡Ê1954¡Ë
¡Ø¤Ò¤«¤ê¤´¤±¡Ù¡Ê1955¡Ë
¡Ø¤Ò¤Ð¤ê¡Ù(1957)
¡Ø¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì¡Ù¡Ê1958¡Ë
¡Ø¤Ï¤À¤«¤Î²¦ÍÍ¡Ù¡Ê1964¡Ë
¡Ø¥¦¥§¥¹¥È¥µ¥¤¥ÉÊª¸ì¡Ù¡Ê1974¡Ë
¡ØÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿Ì´¡Ù¡Ê1987¡Ë
¡Ø»×¤¤½Ð¤òÇä¤ëÃË¡Ù¡Ê1992¡Ë
¡Ø¼¯ÌÄ´Û¡Ù¡Ê2006¡Ë
¡ÚÊó¹ð¡ÛÉñÂæ¾ÈÌÀ²È¡¦µÈ°æÀ¡Íº¤µ¤ó¡¢»àµî
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÚÄÉÅé¡ÛµÈ°æÀ¡Íº¤µ¤ó¡Ê¾ÈÌÀ²È¡¦·àÃÄ»Íµ¨ÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¢µÈ°æ À¡Íº¡Ê¤è¤·¤¤ ¤¹¤ß¤ª¡Ë¤¬2025Ç¯7·î2Æü¡¢Ï·¿ê¤Ë¤è¤êÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£µýÇ¯92ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¡¢¼«Í³·à¾ì¤Ë¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÅö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢1933Ç¯£±·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£53Ç¯¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡¢ÀõÍø·ÄÂÀ¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯»àµî¡Ë¡¢Æü²¼Éð»Ë¤µ¤ó¡Ê2017Ç¯»àµî¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÁÏÎ©¤Ë»²²Ã¡£°ÊÍè¡¢±é·à¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÍÙ¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡¢¾ÈÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1500¤òÄ¶¤¨¤ëÉñÂæ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£»Íµ¨¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÏÎ©Âè£±²ó¸ø±é¡Ø¥¢¥ë¥Ç¡¼¥ëËô¤ÏÀ»½÷¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø´ÖÁÕ¶Ê¡Ù¡Ø¤Ò¤Ð¤ê¡Ù¡Ø¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì¡Ù¡Ø¤Ï¤À¤«¤Î²¦ÍÍ¡Ù¡ØÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿Ì´¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤òÃ´Åö¡£64Ç¯¤«¤é¤ÏÆüÀ¸·à¾ì¤ÈÆó´ü²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤È¥ï¡¼¥°¥Ê¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´ºîÉÊ¤òÃ´Åö¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥Ú¥é¾ÈÌÀ¤Îµ»Ë¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¢£µÈ°æÀ¡Íº¤µ¤ó¼ç¤ÊºîÉÊ
¡Ø¥¢¥ë¥Ç¡¼¥ëËô¤ÏÀ»½÷¡Ù¡Ê1954¡Ë
¡Ø´ÖÁÕ¶Ê¡Ù¡Ê1954¡Ë
¡Ø¤Ò¤«¤ê¤´¤±¡Ù¡Ê1955¡Ë
¡Ø¤Ò¤Ð¤ê¡Ù(1957)
¡Ø¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì¡Ù¡Ê1958¡Ë
¡Ø¤Ï¤À¤«¤Î²¦ÍÍ¡Ù¡Ê1964¡Ë
¡Ø¥¦¥§¥¹¥È¥µ¥¤¥ÉÊª¸ì¡Ù¡Ê1974¡Ë
¡ØÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿Ì´¡Ù¡Ê1987¡Ë
¡Ø»×¤¤½Ð¤òÇä¤ëÃË¡Ù¡Ê1992¡Ë
¡Ø¼¯ÌÄ´Û¡Ù¡Ê2006¡Ë