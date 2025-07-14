¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¤¤¤Þ ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½ÁªÌµÇÔÆÍÇË¤È´ÆÆÄÉÔÀµ½¢Ç¤ÁûÆ°
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÏE-1Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢£··î15Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯²¤½£ÁÈ¤¬¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÏÌµÇÔ¤ÇÆÍÇË¡£´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤¤¤Þ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÚÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë²¤½£ÁÈ¤Ç11¿Í¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Û
¡ÖÆüËÜ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëE-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÂè£²Àï¡¢´Ú¹ñ¡Ý¹á¹ÁÀï¤Ë½Ð¸þ¤¯¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡££´ÇÞÂÎ¤Û¤É¤Îµ¼Ô¤¬É®¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñÆâÁÈ¤È£Ê¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ÇE-1Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¡¡photo by Getty Images
¡¡Âç²ñ¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö´ÑµÒ687¿Í¡Ê£··î£¸Æü¤ÎÆüËÜ¡Ý¹á¹ÁÀï¡Ë¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Ï¢Æü¤Î¹ó½ë¤ÈÃË»ÒÉôÌç¤Î³«ºÅÃÏ¡¦Î¶¿Î¡Ê¥è¥ó¥¤¥ó¡Ë¥ß¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Îº¤Æñ¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁá¡¹¤Ë¡Ö15Æü¤ÎÆü´ÚÀï¤¬·è¾¡Àï¡×¤È·è¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Àí¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àè¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£×ÇÕÍ½Áª¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶áÇ¯¡¢¶¯¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¼Â¾ð¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£×ÇÕÍ½Áª¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¡Öº£Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼Â¼Á¾å¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶½Ì£¿¼¤¯»×¤¦¡×¡Öº£²ó¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹Â¸ºß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¶¥Áè¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¹ñÆâÁÈ¡ÜJ¥ê¡¼¥°ÁÈ£³¿Í¤Î¹½À®¤ÇÎ×¤à¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¾¯¤·°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë²¤½£ÁÈ¤Ç11¿Í¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È"³¤³°ÁÈ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¤¼çÎÏ¤òÃµ¤¹"¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
¡¡¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Î‟»°½Æ»Î"¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤¬Ëä¤á¤¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¡Ý¹á¹ÁÀï¸å¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤¬¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¿©»ö¤Î»þ¤Ê¤É¤Ë¤¹¤´¤¯ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËËÍ¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤À¤óJ¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÚÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ë"ÌµÇÔ"¤Ç£×ÇÕÍ½Áª¤òÆÍÇË¡Û
¡¡¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÜÂåÉ½´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¸½ºß¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö£×ÇÕÍ½Áª¤ò½ª¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤¿¤À¤·¤½¤³¤Ë¤Ï"±Æ"¤â¤¢¤ë¡×
¡¡Àè¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤ÈÆ±ÁÈ¡Ë¤Ï¡¢£¶¾¡£´Ê¬£°ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ22¤Ç¼ó°ÌÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡°ì¸«¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î£µÆü¤ÎÂè£±Àá¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¤È11·î19Æü¤ÎÂè£¶Àá¡ÊÃæÎ©ÃÏ¤Î¥è¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ë¤ÎÁÐÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È£²»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÆÃ¤ËÂè£²Àï¤Ç¤Ï¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡£»°½Æ»Î¤Î°ì³Ñ¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¡¢£²»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇÂ®ÆÍÇË¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ï£±»î¹çÆÍÇË³ÎÄê¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬£¶·î£µÆü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤À¤±"¹½¿Þ"¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï·ë¶É¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÍ£°ì¤Î¡ÖÌµÇÔ¤Ç¤ÎËÜÀï¿Ê½Ð¹ñ¡×¤Ë¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï1990Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢Âç²ñ¡¢2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤ÎÍ½Áª°ÊÍè£³ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÍèÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇÂ®¡×¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢Í£°ì¤ÎÌµÇÔ¡×¤â¡¢·è¤·¤Æ²¿¤«¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡£¡Ú¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÉÔÀµ½¢Ç¤µ¿ÏÇ¡Û
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄÉÔÀµ½¢Ç¤µ¿ÏÇ¡×
¡¡2024Ç¯£··î¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¡£¤½¤ÎÁªÄê²ÝÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÉÔÀµ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¸ø±×Ë¡¿Í¤¿¤ëÂç´ÚÂÎ°é²ñ¤Î»±²¼ÁÈ¿¥¤æ¤¨¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¤ÏÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ£¹·î¤Ë´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷°Ñ°÷²ñ¤Î·ü°Æ¼Áµ¿¡×¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ£··î£¸Æü¤ËÀµ¼°¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¤½¤Î²áÄø¤Ç´öÂ¿¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤Î¸õÊä¤Ë¥Õ¥é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤Ë±¶»³¤ÇACLÍ¥¾¡¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó»á¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ËÍè¤ë¤Î¤«¡×¤È¥Õ¥é¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ÏÌó£µ¥«·î¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¤½¤Î´Ö¡¢¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤¬¤Õ¤¿¤ê¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ç¤Ã¤¿Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢±¶»³¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÁ°Ç¯¤Î£Ë¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¼Ç¤¤Ç¤½¤Î»þ¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤¬¶õ°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢µ»½ÑÁí³çÍý»ö¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¤¥à¥»¥ó»á¤¬¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü»á¤Î¼«Âð¤Þ¤ÇË¬¤ì¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤³¤ì¤ò¤«¤Ä¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥å¥Û¸µµ»½Ñ°Ñ°÷¤¬¡Ö¼êÂ³¤°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈË½Ïª¡£¤³¤³¤«¤éÈãÈ½¤ÎÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤¬¡Ö¸øÀµ¡¦Ê¿Åù¡×¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë2017Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸ºßÆÒÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¤³¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀÞ¤«¤é¤ÎÂç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹ÈãÈ½¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥â¥ó¥®¥å»á¤ÏHYUNDAIÁÏ¶È¼Ô¤Î±ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¡×¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤À¡£Í¥¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢Î¢¤Ç¤ÏÆÈºÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥óÁ°´ÆÆÄ²òÇ¤¤«¤é¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÁªÇ¤¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¶¨²ñ¤Î»äÊª²½¡×¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß·úÀßÈñ¤ÎÉÔÀµ¿½ÀÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ë¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÂ¿¤¯¤¬Ë¾¤ó¤À¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢²áµî¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÇÇ§ÃÎÅÙÈ´·²¡£¤·¤«¤â£Ë¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹âÊö¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·¼«¹ñ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¹ñ²ñ¤ÇÊÛÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈá·à¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÚÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦ââ»ý¡Û
¡¡£×ÇÕÍ½Áª¤òÌµÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿º£¡¢ÁûÆ°¤Î"¸å°ä¾É"¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï´Ú¹ñµ¼ÔÃÄ¤ÎÈ¿±þ¤âÈ¾¡¹¤Ç¡ÖÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Î°Õ¸«¤â¡£¡Ö¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄËÜ¿Í¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤¯¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿²ÝÄø¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ïµî¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏ¤Ë¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¸½ÃÏ¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë¡£
¡¡£··î15Æü¤ÎE-1"·è¾¡Àï"¤ËÎ×¤à´Ú¹ñ¤Î¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡££²»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÁÐÊýÁ´¾¡¡£¤¿¤À¤·ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬£²ÅÀ¾å²ó¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¶áÇ¯¤Îââ»ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢15Æü¤ÎÆü´ÚÀï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£