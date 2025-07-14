Ä¹»þ´Ö¥µ¥é¥µ¥éÈ©¤ò¥¡¼¥×¡ª¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¡×¤«¤é¡¢¿²´À¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤Ê¤É¤òËÉ¤°ÌëÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥¦¥À¡¼½Ð¤ë¤è¡Á¡£
¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¡×¤«¤é¡¢¿²´À¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤ä¤Ù¤¿¤Ä¤¤òËÉ¤®¡¢Ä¹»þ´Ö¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÈ©¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ëÌëÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó SP¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ò2025Ç¯7·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÎÌë¤¬¤°¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦
¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó SP¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ï¡¢´À¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¥µ¥é¥µ¥é¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌëÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
´À¤äÈé»é¤òµÛÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£×¤ÎÊÝ¼¾¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó-12¡¿³êÂôºÞ¡¢¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥ó»À¥»¥Á¥ë¡¿¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈºÞ¡Ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¾å¼Á¤Ê¥·¥ë¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢²Æ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ª¤¤¤ò¥«¥Ð¡¼¡£½ë¤¤²Æ¤ÎÌë¡¢²÷Å¬¤Ê¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï25g¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï3300±ß¡£
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô