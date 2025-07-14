Æ°¤½Ð¤·¤¿¼Ö¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¡Ä73ºÐ¤Î½÷À¤¬¼Ö¤ÈÀ¸³À¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì»àË´¡¡¼Ö¤Î¥®¥¢¤¬¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤«¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À
13ÆüÍ¼Êý¡¢ÈÓÅÄ»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÃ¯¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿73ºÐ¤Î½÷À¤¬¼Ö¤ÈÀ¸³À¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼Ö¤Î¥®¥¢¤Ï¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤«¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÓÅÄ»Ô¾å¶¿¹õÅÄ¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å5»þÈ¾Á°¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿Ã¯¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¸å¤í¸þ¤¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢½êÍ¼Ô¤ÎÀÐÀî¤Õ¤ß»Ò¤µ¤ó73ºÐ¤¬¤³¤ì¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»à°ø¤Ï¶»¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë³°½ýÀÃâÂ©¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Ç·Ù»¡¤Ï¼Ö¤Î¥®¥¢¤¬¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤«¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£