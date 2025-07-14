¡ÚRIZIN¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡Ø´Ú¹ñÂç²ñ¡Ù¡ÈÌÂ¼Â¶·¡É¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¸ø³«¡¡¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤Ç¤âÉû²»À¼
¡¡7·î27Æü³«ºÅ¤Î¡ØÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ù¤ÎABEMA PPV¤ÎÉû²»À¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖEIKOÎ¢¼Â¶·¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ë¼íÌî±Ñ¹§¡£²áµî2²ó¤ÎÎ¢¼Â¶·¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿¿²Æ¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¡ÈÌÂ¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢Á°²ó¤Î´Ú¹ñÂç²ñ¤ÎÉû²»À¼¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡ØRIZIN´Ú¹ñÂç²ñ¡Ù¡ÈÌÂ¼Â¶·¡É¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¸ø³«
¡¡¼íÌî¤Ï5·î¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤Î³ÊÆ®µ»¼Â¶·¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼¡¡¹¤ÈÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ëRIZINÁª¼ê¤È¶¦¤ËÌÂ¼Â¶·¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£2²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØRIZIN WORLD SERIES in KOREA¡Ù¤Ç¤â¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤äÊ¿ËÜÏ¡¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éû²»À¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹ë²Ú¤µ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤Ç¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤ä¡¢¥Õ¥é¥¤µéGP¤Î1²óÀï5»î¹ç¤Ê¤É¡¢¿¿²Æ¤Îº×Åµ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¥«¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ö¡£ABEMA¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¤Î¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡³Æ±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥·¡¼¥ë¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ¼ÂÊª¡Ë¤È¥é¥¤¥³¥ì¸ÂÄê¥«¡¼¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ¼ÂÊª¡Ë¡£¶â³Û¤ÏÄÌ¾ï¤Î»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤¬6500±ß¡¢±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬³Æ7000±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¡¢¥¢¥×¥ê¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢4000±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡ØRIZIN´Ú¹ñÂç²ñ¡Ù¡ÈÌÂ¼Â¶·¡É¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¸ø³«
¡¡¼íÌî¤Ï5·î¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤Î³ÊÆ®µ»¼Â¶·¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼¡¡¹¤ÈÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ëRIZINÁª¼ê¤È¶¦¤ËÌÂ¼Â¶·¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£2²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØRIZIN WORLD SERIES in KOREA¡Ù¤Ç¤â¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤äÊ¿ËÜÏ¡¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éû²»À¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹ë²Ú¤µ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡³Æ±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥·¡¼¥ë¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ¼ÂÊª¡Ë¤È¥é¥¤¥³¥ì¸ÂÄê¥«¡¼¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ¼ÂÊª¡Ë¡£¶â³Û¤ÏÄÌ¾ï¤Î»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤¬6500±ß¡¢±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬³Æ7000±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¡¢¥¢¥×¥ê¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢4000±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£