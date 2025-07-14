¡Ú¤É¤¹¤³¤¤¥×¥í¥ì¥¹¡Û11¡¦16µÈ¾Í»û¾ì½ê¤ò³«ºÅ¡¡°Ý¿·ÎÏ¤Î°¦Â©ISHIN¤â½Ð¾ì¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤±¤ë¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°Ý¿·ÎÏ¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£±£±·î£±£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»ÔÆâ¤Î°æÇ·Æ¬¾®³Ø¹»ÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¥×¥í¥ì¥¹¡¡µÈ¾Í»û¾ì½ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¹¤³¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Ë¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ëþ°÷»¥»ß¤á¤È¤Ê¤êÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢°Ý¿·ÎÏ¤Î¼¡ÃË¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë£É£Ó£È£É£Î¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÊì¹»¡¦°æÇ·Æ¬¾®³Ø¹»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Ý¿·ÎÏ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤¬µÈ¾Í»û¤Ç±Ä¤à°û¿©Å¹¡Ö¤É¤ê¤ó¤¯¤Ð¤¡¡¼°Ý¿·ÎÏ¤ÎÅ¹¡×¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö°æÇ·Æ¬¾®³Ø¹»¤Ï¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¡¢£É£Ó£È£É£Î¤¬£¶Ç¯´ÖÊÙ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ±¿Æ°¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó³«¹»£·£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ç¡¢ÀèÆü¹»Ä¹ÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡ØÂ´¶ÈÀ¸¤Î£É£Ó£È£É£Î·¯¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¦¤Á¤Î¾®³Ø¹»¤ÎµÇ°¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂç²ñ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È³«ºÅ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤â£±Ç¯´Ö£Ð£Ô£Á²ñÄ¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢°æÇ·Æ¬¾®³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡£ËÍ¤¬¸½Ìò¤Î»þ¤Ë²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈ¾Í»û¤Ç¡¢¤É¤¹¤³¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£É£Ó£È£É£Î¤Ï¡¢£²£²Ç¯£±£±·î¤Ë¶Ë°·³¡Ö£Ú¡½£Â£ò£á£ô£ó¡×¤Ë²ÃÆþ¡££²£³Ç¯£··î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥²¡¼¥È²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¤É¤¹¤³¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥Þ¥Ã¥Á¤ËÀ¤Íå¤ê¤µ¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢£Ô£Á£Ê£É£Ò£É¤È¤Î¾ì³°ÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç£É£Ó£È£É£Î¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇºÆ¤ÓÀ¤Íå¤ÈÁÈ¤ß¡¢³ëÀ¾½ã¡õ£Ó£Á£Ë£É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£°Ý¿·ÎÏ¤Ï¡Ö¡Ê£É£Ó£È£É£Î¤Ï¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£´Ç¯¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤µ¤ó¤ÇËèÇ¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤â¥á¥¤¥ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤â¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Âè£±»î¹ç¤¬º´¡¹ÌÚµ®¡õ¿¿¶× vs ¾¾ÅÄ·Ä»°¡õ¥ß¥¹¡¦¥â¥ó¥´¥ë¡¢Âè£²»î¹ç¤¬¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÉÍÎ¼ÂÀ¡õ¤Þ¤Ê¤»¤æ¤¦¤Ê vs ¥¹¥â¥¦¡¦¥ê¥¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡õ¥Õ¥§¥ê¥¹¥È¡õ¤¢¤¤ÐÛÙ¡¢Âè£³»î¹ç¤¬¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¡õÝ¯°æÍµ»Ò vs À¶¿å¸µ»Ì¡õÉ¢¤¯¤ë¤ß¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Á´Áª¼ê»²²Ã¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤È¤·¤Æ°Ý¿·ÎÏ¤¬ÆÃÊÌ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏµÈ¾Í»û»Ò¤É¤â¿©Æ²¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤Î±þ±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤Á¤Ó¤Ã»Ò¥×¥í¥ì¥¹¶µ¼¼¤â³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£