元プロレスラーの維新力(64)が14日、11月16日に東京・武蔵野市内の井之頭小学校体育館で「どすこいプロレス 吉祥寺場所」を開催すると発表した。

どすこいプロレスは昨年10月に新宿フェイスで2年ぶりに開催され、満員札止めとなり大きな盛り上がりを見せた。今大会は、維新力の次男でドラゴンゲートで活躍するISHIN(27)の母校・井之頭小学校で開催される。

維新力はこの日、自身が吉祥寺で営む飲食店「どりんくばぁー維新力の店」で会見を開き「井之頭小学校はうちの息子、ISHINが6年間勉学、そして運動でお世話になった。今回開校70周年という記念すべき年で、先日校長先生とお会いした時に『卒業生のISHIN君が頑張っているので、ぜひうちの小学校の記念にプロレスの大会をやりましょうか』というお話をいただいた」と開催経緯を説明。

その上で「僕も1年間PTA会長をさせていただいて、その体育館でわんぱく相撲大会を開催したり、井之頭小学校という場所は本当に思い出深い。僕が現役の時に果たせなかった吉祥寺で、どすこいプロレスを開催できるのは本当に感無量で、今から楽しみ」と笑顔で語った。

2021年にデビューしたISHINは、22年11月に極悪軍「Z―Brats」に加入。23年7月にオープン・ザ・ブレイブゲート王座を初戴冠し、その後も順調にキャリアを歩んでいる。昨年のどすこいプロレスでは、メインイベントのミックスドマッチに世羅りさと組んで登場し、TAJIRIとの場外乱闘を繰り広げるなどして会場を沸かせていた。

今大会でISHINは、セミファイナルで再び世羅と組み、葛西純&SAKIと対戦する。維新力は「(ISHINは)デビューして4年で、ドラゴンゲートさんで毎年鍛えられている。着実にキャリアを積んできて、去年もメインを任せても大丈夫という感覚だったし、今年もいける」と息子への期待を明かした。

このほかの対戦カードは、以下の通り。第1試合が佐々木貴&真琴 vs 松田慶三&ミス・モンゴル、第2試合がハンディキャップマッチで浜亮太&まなせゆうな vs スモウ・リキ・ジュニア&フェリスト&あきば栞、第3試合がドラゴン・キッド&櫻井裕子 vs 清水元嗣&柊くるみ、メインイベントが全選手参加バトルロイヤルとして維新力が特別レフェリーを務める。

また、当日は吉祥寺子ども食堂「フードパントリー」の応援チャリティーイベントとして行われる。小学生以下の入場は無料で、ちびっ子プロレス教室も開かれるという。