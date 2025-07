フォスター電機は、フォステクスブランドより、レスポンスに優れた第4世代RPドライバーを搭載した有線ゲーミングヘッドホン「T50RPmk4g+」を2025年7月下旬に発売します。実売価格は4万700円(税込)。

記事のポイント フォステクスのメイン技術である平面型ドライバーのレスポンスの速さを生かしたゲーミングヘッドホン。新たに、左右どちらにも付けられる専用マイク付きケーブルが付属し、ゲーム中のチャットが可能になりました。ハイエンドなゲーミングヘッドホンを求める方にオススメです。

本製品は、平面型振動板の全面を規則正しい位相で動かす独自技術「RPテクノロジー」を採用したゲーミングヘッドホン「T50RPmk4g」に専用マイクをプラスしたもの。第4世代RPドライバーによる瞬間的な音の輪郭を忠実に再現する優れたトランジェント特性で、フォステクス史上最速のレスポンスを誇るゲーミングヘッドセットです。

同社が50年に渡り改良を続け、第4世代へと進化した「RPテクノロジー」の全面駆動型平面振動板ドライバーは、新設計のプリンテッドコイルのパターンやマグネットの増量などにより、重低音域から高音域まで正確かつ高精細に再生可能。微細な足音を聞き分け素早く正確に位置を捉え、環境音やBGMに混じるターゲットをピンポイントでクリアに聞き分けられるなど、圧倒的レスポンスで優れた定位感と分離感を実現します。

左右どちらでも接続できるマイクで快適なボイスチャットを可能とし、快適なゲーミング環境を提供します。マイクケーブルのコントローラーではマイクのミュートON/OFFと音量調節が可能。また左右のハウジングを同じ形状とすることで、コネクタ部の有無による内部の左右差で生じる音質差を低減し、定位感をより明確にします。

適度な通気性で明瞭な音質を実現したこもり感の少ないセミオープン型ハウジングと、装着感を追求した低反発のアラウンドイヤー型イヤーパッドにより、長時間にわたるプレイでも蒸れにくく快適に使用できます。

