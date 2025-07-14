¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¡×¡¡»Ø½É»Ô¤Î¹â¹»¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¡¡À¸ÅÌ¤ä³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤¬ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦
¡¡»Ø½É»Ô¤Î¹â¹»¤Ë¤Ï°ÜÆ°¼°¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¹â¹»À¸¤¬»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¡¢7·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢14Æü¤Ï¡¢»Ø½É¹â¹»¤Ë°ÜÆ°¼°¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÎÃæ¤ËÅêÉ¼È¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ø½É»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï24Ç¯¤«¤é°ÜÆ°¼°¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤ÏÃëµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Áªµó¸¢¤Î¤¢¤ë18ºÐ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä³Ø¹»¤Î¿¦°÷¡¢·×10¿Í¤¬1É¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(»Ø½É¹â¹»3Ç¯¡¦½÷»ÒÀ¸ÅÌ)
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤ÆÅêÉ¼¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
(»Ø½É¹â¹»3Ç¯¡¦ÃË»ÒÀ¸ÅÌ)
¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï7·î12Æü¤È13Æü¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÇÅêÉ¼¤ÎÎ©²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¹â¹»À¸¤ò½é¤á¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£