±«µÜÅ·¡¦ÅÚ´ôÈ»°ì¤¬½Ð±é¡Ø´é¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤º§Ìó¼Ô¤Ë¡¢º§Ìó²ò¾Ã¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ù¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯&PV¸ø³«
¡¡¥Ö¥êー¥¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø´é¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤º§Ìó¼Ô¤Ë¡¢º§Ìó²ò¾Ã¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡～°ì¸«Îä¤¿¤¤Èþ·ÁËâ½Ñ»ÕÍÍ¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤¿°¦¾ð¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Ë½Å¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹～¡Ù¡Ê¥¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¥Ü¥¤¥¹PV¤¬7·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7·î14Æü¤ËÃ±¹ÔËÜ1´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¡Ö°ÛÀ¤³¦Ì¡²è¸¶ºîÂç¾Þ¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ²±ÁÓ¼ºÎá¾î¤ÈÌµÉ½¾ð·ÏÎáÂ©¤ÎÅ®°¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥¤¥¹PV¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¤Î±«µÜÅ·¤ÈÅÚ´ôÈ»°ì¤¬½Ð±é¡£¥»¥ì¥¹¥Æ¥£ー¥Ì¤È¥ì¥Êー¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë