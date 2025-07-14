ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÇÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¡¡Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖÂ³¤¯ 15Æü¤â¶ÉÃÏÅª¤Ê±«¤ËÃí°Õ
14Æü¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢1»þ´Ö¤Ë30¥ß¥ê°Ê¾å¤Î·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬¸©Æâ¤ÇÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¡¡Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖÂ³¤¯ 15Æü¤â¶ÉÃÏÅª¤Ê±«¤ËÃí°Õ
¶å½£ÉÕ¶á¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢14Æü¤Î¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤±Êý¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ê¡¢¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ëº´Çì»Ô³÷¹¾¤Ç45¥ß¥ê¡¢¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë¤Ï¶ê¼îÄ®¤Ç33.5¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Ï¼¡Âè¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯Ìë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ê±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£