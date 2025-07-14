¿··¿¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×ÆüËÜ¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³¤¾å¤ÇLNGÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¡¡¥Æ¥¹¥È¥¯¥ëー¥º¤ÇÇîÂ¿¹Á¤Ë
¿··¿¤Î¹ë²Ú¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤¬14ÆüÄ«¡¢½é¤á¤ÆÊ¡²¬»Ô¤ËÆþ¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢³¤¾å¤ÇLNG¡á±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÇ³ÎÁ¶¡µë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Öº£¡¢ÇîÂ¿¹Á¤ËÂç·¿¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤ÎÈôÄ»Ⅲ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤ÏÁ´Ä¹230¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¾èµÒ¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1200¿Í¤Î¹ë²Ú¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤¹¡£
Á¥Æâ¤Î»£±Æ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÒ¼¼¤Ï381¼¼¤ÇÁ´¼¼¡¢³¤¤òÎ×¤à¥Ð¥ë¥³¥ËーÉÕ¤¤Ç¤¹¡£Å¸Ë¾ÂçÍá¾ì¤«¤é¤ÏÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é³¤¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Ï14Æü¡¢¥Æ¥¹¥È¥¯¥ëー¥º¤Î¤¿¤áÇîÂ¿¹Á¤ËÃå´ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤È¤·¤Æ½ÅÌý¤ä·ÚÌý°Ê³°¤Ë¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤LNG¡á±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹Á¤Î²¤ÇÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°Á¥¤«¤é¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Ø¤ÎLNG¤ÎÇ³ÎÁ¶¡µë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Öº£¡¢LNG¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ûー¥¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°Á¥¤«¤éÈôÄ»Ⅲ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢LNG¡á±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÇ³ÎÁ¶¡µë¤¬³¤¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇîÂ¿¹Á¤Ø¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î´ó¹Á²ó¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¥Ôー¥¯¤À¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î3³äÄøÅÙ¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¤â¤é¤¤ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡²¬»Ô¹ÁÏÑ´ë²è²Ý¡¦¹õÀ¥ ·½ ²ÝÄ¹
¡Ö¾èµÒ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¶å½£Ãæ¤Î¿Í¤¬ÈôÄ»Ⅲ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÉ¤¤Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÇîÂ¿¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Ï20Æü¤Ë½¢¹Ò¤·¡¢ÇîÂ¿¹Á¤Ë¤Ï¤³¤È¤·9·î¤Ë3²ó¡¢Ë¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£