¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡× 27Ç¯¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¡¢E-1¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ
´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£
8Æü¤Î¹á¹ÁÀï¤Ë6-1¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢12Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ë¤â2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¶áÇ¯ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡¢1998Ç¯°Ê¹ßÆüËÜ¤Ë°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎÌ¤¾¡ÍøµÏ¿¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿·Á¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¤Î¡ØNATE¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¡ØÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤¯¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø´Ú¹ñÀï¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡£ÌµÆÀÅÀ¤ÎÇÔËÌ¤Ë²ù¤·¤µ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï12Æü¤ÎÆüËÜÀï¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤È¤Î½éÀï¤Ë¤â0-3¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÀï¤âÌµÆÀÅÀ¤Î´°ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSohu¤Ï¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜÀï¤Ç´Ú¹ñÀï¤è¤ê¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸Ä¿Íµ»¤È»î¹çÆâÍÆ¤ÇÉé¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤Î»î¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼å¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë³Ú¾¡¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¤Ï¡Ë¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ïµ»½ÑÉÔÂ¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÄÏ¤àÇ½ÎÏ¤Î·çÇ¡¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏËÜÍè¤ÎÎÏ¤Î50¡ó¤âÈ¯´ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼åÅÀ¤òÏªÄè¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡Ù¡×
Ãæ¹ñÀï¤ÎÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤½¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢¡ÖE-1¡×¤«¤éWÇÕ½Ð¾ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿7Ì¾
ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÏÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢15Æü¤ËÆü´ÚÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£