『ズートピア2』2025年12月5日に日本公開決定！

ウォルト・ディズニー・ジャパンが、2025年12月5日(金)に映画『ズートピア2』を日本で劇場公開することを発表した。2016年に公開された前作『ズートピア』は、アカデミー賞®やゴールデングローブ賞を受賞し、世界中で大ヒットを記録。日本でも76億円を超える興行収入を上げ、社会現象を巻き起こした作品の続編となっている。



『ズートピア』は、動物たちが共存する大都会を舞台に、ウサギのジュディとキツネのニックが織り成す物語。前作では、ジュディが警察官として成長する姿と、ニックとの絆が描かれ、差別や偏見といったテーマが深く掘り下げられた。多くの人々が共感し、口コミ評価も驚異的な高さを誇る。



続編となる『ズートピア2』では、警察学校を卒業したニックと、ウサギ初の警察官として任務に挑むジュディが再びバディを組む。彼らは、ズートピアに現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを追うために潜入捜査を行うことになる。物語は、彼らの絆が試される中で、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。



今回解禁された場面写真には、ジュディとニック、そして彼らが追うゲイリーの姿が捉えられている。警察官と指名手配犯という関係性ながら、仲良くカメラ目線を向ける彼らの姿は、物語の展開に対する期待感を高める。余裕のある表情とは裏腹に、彼らは前作を超える壮大な冒険に挑むことになる。









---

『ズートピア2』

2025年 冬 劇場公開

(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

---