¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤òËÉ¤²¡ªÀÐÀî¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ò¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥È¥íー¥ë¥â¥Ë¥¿ー¡×¤Ë¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÍ³²¾ðÊó¤ò´Æ»ë¡¡
SNS¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤ÎÅ¦È¯¤Ë¸þ¤±Ì±´Ö¤ÎÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥È¥íー¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤¬°Ñ¾ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÀÐÀî¸©·Ù»¡¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥È¥íー¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ë°Ñ¾ü¤·¤Þ¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ãË¡¡¢Í³²¾ðÊó¤òÈ¯¸«¤·ÄÌÊó¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥È¥íー¥ë¥â¥Ë¥¿ー¡£
SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿ÉÔÀµÁ÷¶â¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ò°ÍÑ¤·¤¿ÈÈºá¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤ÎIT´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ°Ñ¾ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÂÐºö²Ý¡¦À¾»³ µªÉ× ¼¡ÀÊ¡§
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÏÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Èó¾ï¤ËÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¶¼°Ò¤¬ÀøºßÅª¤Ë¤¢¤ë¤È¡£¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2007Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥È¥íー¥ë¥â¥Ë¥¿ーÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¡µó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Î¿ô¤Ï½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£