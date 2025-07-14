¥í¥·¥¢¿å°è¤Ç¥µ¥±¡¦¥Þ¥¹66¥È¥ó¡¡»î¸³Áà¶È¤«¤éµ¢¹Á¡¢ËÌ³¤Æ»
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡Ë¤ÇÆü¥í¤ÎÀ¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤Ë´ð¤Å¤¥µ¥±¡¦¥Þ¥¹µù¤Î»î¸³Áà¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂè68Á±Î¶´Ý¡×¡ÊÉÙ»³¸©ºúËðµù¶¨½êÂ°¡¢199¥È¥ó¡Ë¤¬14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô¤Î²Öºé¹Á¤ËÌá¤ê¿åÍÈ¤²¤·¤¿¡£µù³ÍÎÌ¤ÏÌó66¥È¥ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î³äÅöÎÌ125¥È¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î7Æü¤Ë½Ð¹Á¤·¡¢ÀéÅçÎóÅç¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î³¤°è¤Çº£·î12Æü¤Þ¤Çµù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¦Æ±¤Ç»î¸³Áà¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë³¤ÍÎ¿å»º¥·¥¹¥Æ¥à¶¨²ñ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µù³ÍÎÌ¤Ï»î¸³Áà¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2016Ç¯°Ê¹ß¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢¥·¥í¥¶¥±¤È¥Ù¥Ë¥¶¥±¤Ë¸Â¤ë¤ÈºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¼ò°æÂó¹¨¸¦µæ³«È¯ÉôÄ¹¤Ï¡Ö»ñ¸»¾õ¶·¤äºòÇ¯²þÎÉ¤·¤¿µù¶ñ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£