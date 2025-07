マイナー契約後、9試合に先発して1勝4敗、防御率7.14と苦境にあえいでいるカブス傘下の3Aアイオワの前田健太投手(37)。

前田投手は2016年にポスティングシステムで広島からドジャースに移籍。9年間でメジャー3チームを渡り歩き、68勝を積み重ねたが、10年目の今季は公式戦7試合で0勝0敗の防御率7.88と成績を残せず、5月にタイガースを戦力外に。

アメリカでともに生活していた家族は今年の春に日本に帰国し、前田投手は一人残って単身でメジャー昇格を目指している。

公私に渡って前田投手を支えていたのが、2012年に結婚した当時東海テレビのアナウンサーだった早穂夫人(39)だった。スポーツ紙記者が語る。

「早穂夫人はアスリートフードマイスターや食育アドバイザーの資格を持っていて、“食”を中心に前田投手をサポートしてきました。しかし、3月末に突然SNSで《あなたとの旅はとてもエキサイティングだった》と綴り、長女と長男を連れて3人で帰国したことを打ち明けました。現在、長女と長男はそれぞれ小学6年生と1年生、進学の都合もあったのでしょう」

家族が日本に帰国した後、前田投手の成績は思うように上がらず、正念場を迎えようとしていた6月中旬、早穂夫人が動いた──。SNSに《(夫が)元気なさそうなので、緊急渡米usまずは遠征先のネブラスカ州Omahaへ》と投稿して、子ども2人を連れて海を渡ったのだった。

「夫婦は2カ月ぶりの再会を果たし、前田投手の登板する試合には家族でスタジアムへと応援に駆け付けました。早穂夫人はSNSに『応援する子供達の声がばっちり聞こえたみたい。心配していたけど、元気に投げていて良かった』と、投稿して安堵したようでした。

息子さんの誕生日にあたる7月6日には、前田投手の地元でもある大阪を訪れ、夜景の見える地上120メートルのラグジュアリーなレストランでお祝いする姿を投稿していました」(同前)

《Happy 7th birthday to my boy! You are my sunshine.I want to see your shiny smile forever 息子が7歳になりました いつもニコニコスマイルで周りを明るくしてくれるムードメーカー これからもその笑顔を守れるように、ママとパパはあなたを支えていくからね I love you》(早穂夫人のインスタグラムより)

「毎年、子どもの誕生日は家族でケーキを囲みながらお祝いするのが前田家の恒例行事でしたが、今年は家族別々となってしまったので、母と子どもの3人で誕生日会をしたようです。

一部を英語で記したのは、日本語より英語が身近だった子どもやアメリカの友人にもメッセージが読めるようにと考えてのことかもしれません」(同前)

7月19日は早穂夫人の40回目の誕生日。前田投手はメジャー昇格という“バースデープレゼント”を贈ることができるだろうか。