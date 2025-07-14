¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¾ï¼±¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì ¥¨¥à¥Ð¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè57²ó¡¡¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ïº£Ï¢ºÜ£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë³ÐÀÃ¤È¸À¤¦¤Ù¤¿Ê²½¤Ç¡¢È¾Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¡£¤½¤Î¿Ê²½¤·¤¿¹¶¼é¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤ÉÊÑËÆ¤·¤¿Áª¼ê¤âÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¹¶¼é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡£³ÐÀÃ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¡photo by Getty Images
¡¡´ËµÞ¤Î¸ú¤¤¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢Î¾Â¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤À¤±¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥·¥å¡¼¥È¤Ï¶¯Îõ¡¢¥Ñ¥¹¤Î¤¦¤Þ¤µ¤â³ÊÊÌ¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¤Ç¤ÏÆóÅÙÄÉ¤¤¡¢»°ÅÙÄÉ¤¤¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Î£²ÅÀ¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡£¶Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤ÎÄã¤¤¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥é¥¦¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤¹¤«¤µ¤º¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬´ó¤»¡¢¹²¤Æ¤¿¥é¥¦¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Ã¥¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬GK¥Æ¥£¥Ü¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ£¹Ê¬¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¡£¶õ¿¶¤ê¤Ë¶á¤¤¥ß¥¹¥¥Ã¥¯¤ò½¦¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬ÆÈÁö¤·¤Æ£²ÅÀÌÜ¡£
¡¡¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¼éÈ÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¤â¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Î¤â¥ß¥¹¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CL·è¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ë¥×¥ì¥¹¤µ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÏÉ¬¤º¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤ËÂ®¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Â®¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ËÂ®¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤äÁ°ÅÄ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Â®¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿»þ¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤¤¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤FW¤¬ËÜµ¤¤Ç¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¡Ú¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¼éÈ÷ÌÈ½ü¤Î´·½¬¤òÂÇ¤Á²õ¤¹¡Û
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÊÌ³Ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼éÈ÷ÌÌ¤ÇÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬Á´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Éð´ï¤Ë¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤FW¤Û¤É¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤äÁ°ÅÄ¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÁ¤·¤¤¤Î¤À¡£¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï¤¢¤ë»þ´ü¤«¤éÁ´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¼é¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¤Ë»È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¶·â¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ò»Ä¤·¡¢90Ê¬´Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥·¤Û¤É¶ËÃ¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¼éÈ÷ÌÈ½ü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¤½¤Î´·½¬¤òÂÇ¤Á²õ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°µ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£º£¤ä¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤È¸À¤¨¤Ð¥×¥ì¥¹¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÏÂÕÂÆ¤ÊÁª¼ê¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬¥×¥ì¥¹¤·¤Æ¤âÌ£Êý¤¬¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤ë¡£ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¾ÃÌ×¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£PSG¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÁÇÁá¤¯Áê¼ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¥×¥ì¥¹¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¼éÈ÷¤ò¤¹¤ëÀï½Ñ¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤â¥×¥ì¥¹¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢PSG¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ä¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¼þ°Ï¤Ç¤ï¤¶¤È¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·¤ÆÄÉ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÌÏ«´¶¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¡¢¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÄÁ¤·¤¯¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò³°¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬·è¤á¤Æ£³¡Ý£°¡£Áá¡¹¤Ë»î¹ç¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼«Í³¿Í¤«¤Äµ¬Î§¤Î¿Í¡Û
¡¡¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÎÊÑ²½¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¸²Ãø¤À¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æµ¶£¹ÈÖ¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤òÂó¤¤¤¿¡£
¡¡Ì£Êý¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¤¿»þ¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¥¯¥µ¥Ó¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼êDF¤ÎÇØ¸å¤ËµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡DF¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢DF¤Î¼êÁ°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¡¡PSG¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸åÂà¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï²¼¤¬¤ëDF¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËDF¤Î¼êÁ°¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£Æ°¤¤ÎÊý¸þ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Ñ¥¹¤¬Íè¤ì¤ÐDF¤Èµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Îµ»½Ñ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°30¡Á40¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁ°¤ò¸þ¤±¤Ð¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤·¡¢Ì£Êý¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤ØÎ®¤ì¤¿»þ¤â¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤®¤ê¤®¤ê¤Î¾ì½ê¤À¡£Ãæ±û¤Ë¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÈÊÂ¤Ö¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÎ¢¤òÁÀ¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ú¤¤¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤ÈÏ¢·¸¤¹¤ë¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤â¡¢¤º¤Ã¤È±¦¤Ë³«¤¤¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Ãæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÉý¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥¥ß¤ÎÌò³ä¤Ç¡¢PSG¤Ï²¡¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤Ë£¶¿Í¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££³¥È¥Ã¥×¤È£²¿Í¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡Ü¥Ï¥¥ß¤Î£¶¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢£µ¥ì¡¼¥ó¤Î¸¶Â§¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Ò¤È¤ê¤¬Í¾¾ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÉâÍ·¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Îº¢¤«¤éµ¶£¹ÈÖÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ðµ¶£·ÈÖ¤À¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬µ¶£¹ÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤Î²ÃÆþ¤È¥É¥¥¥¨¤ÎÂæÆ¬¤¬Âç¤¤¤¡£Á°Àþ¤Ë¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ï¥¥ß¤¬¾ï»þ±¦¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¼ê´Ö¤ò¾ÊÎ¬¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éÃæ±û¤Ç¼«Í³¿Í¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¶£¹ÈÖ¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤Ç¥×¥ì¥¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëµ¬Î§¤Î¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤é¤·¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹¶¼é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯ÊÑËÆ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿Îã¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¡ä¡ä