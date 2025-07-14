¤Ê¤Ç¤·¤³·§Ã«¼Ó´õÁª¼ê¤¬·ëº§¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢WÇÕ4Âç²ñ½Ð¾ì
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2011Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·§Ã«¼Ó´õÁª¼ê¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà¤È¤È¤â¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Î·§Ã«¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ4Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤äºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£