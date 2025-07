最新のシネコンランキング(7月11日〜13日の3日間集計、興行通信社調べ)は、公開6週目を迎えた『国宝』が4週連続で1位をキープした。週末3日間の成績は動員40万5000人、興行収入6億200万円。累計成績は動員398万人、興収56億円を突破した。2位には、アメコミ史上最も歴史のあるヒーローの活躍を、ジェームズ・ガン監督がデヴィッド・コレンスウェットを主演に迎えて新たに描く『スーパーマン』が、初日から3日間で動員22万5000人、興収3億7100万円をあげ初登場。スーパーマンの恋人ロイス・レイン役をレイチェル・ブロズナハン、宿敵レックス・ルーサー役をニコラス・ホルトが演じている。

3位は、前週と同じく『リロ&スティッチ』が続き、週末3日間で動員12万4000人、興収1億6600万円をあげた。累計成績は動員202万人、興収28億円を突破している。4位は、ブラッド・ピット主演の『F1/エフワン』となり、週末3日間の成績は動員11万2000人、興収1億9800万円。累計成績は動員78万人、興収13億円を超えた。5位の『ドールハウス』は、 週末3日間で動員10万9000人、興収1億3900万円。累計成績は動員106万人、興収14億円を突破した。この他新作では、9位に世界的人気のキッズアニメを映画館で上映する企画第3弾『パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター2025』がランクイン。日本初公開のエピソードを映画館のスクリーンで楽しめるほか、子どもたちが歌って踊って盛り上がれる企画となっている。声の出演は石上静香、小市眞琴、井澤詩織、ほか。既存作品では、7位をキープした『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』が、累計で動員325万人、興収50億円を突破した。また、公開3週目にして『KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』が10位にランクインした。■全国映画動員ランキングトップ10(7月11日〜13日)1(1→)国宝(公開週6)2(NEW)スーパーマン(1)3(3→)リロ&スティッチ(6)4(2↓)F1/エフワン(3)5(4↓)ドールハウス(5)6(5↓)ババンババンバンバンパイア(2)7(7→)ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング(9)8(6↓)フロントライン(5)9(NEW)パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター 2025(1)10 (−)KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ(3)※11(8↓)それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!(3)