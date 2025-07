17歳の女子高生であり、作詞、作曲、編曲の全てを自ら務める新人シンガーソングライターあみゅりの楽曲「Poker Face」が、7月12日放送回からTVアニメ『名探偵コナン』の新オープニングテーマに起用されている。番組オンエア直後、あみゅりがTikTokにアップしたパフォーマンス動画が1日で約100万再生に達するなど話題だ。 楽曲「Poker Face」は、あみゅりたっての希望でマスタリングにケンドリック・ラマーを手がけるエンジニアのマイク・ボッツィが担当。次世代セルフプロデュース型アーティストはサウンド面にも強いこだわりを持つ。 あみゅりは、2025年からTikTokを中心に音楽活動を始めた17歳の女子高生だ。現在まで、その正体は一切明かされておらず、顔も出していないが、すでに60曲以上のストックがあるという楽曲群から個性溢れるオリジナル曲を次々と発表してきた。 2025年5月に配信リリースされた楽曲「花いちもんめ」が短期間で再生回数100万回を超え、現在TikTokの楽曲総再生回数は500万回を突破。人気上昇トレンド楽曲の検索チャート『SHAZAMディスカバリーチャート』でも2位を獲得するなど10代女子からの支持が圧倒的に高い。 “『美の正解』に抗う17歳の叫び”──とはあみゅり公式サイトのプロフィールページに掲げられた言葉だ。リアルなメッセージと中毒性のある楽曲が、SNS世代でありながら、SNSに翻弄されることに疑問を投げかけ、他人との比較やコンプレックスをもつ同世代の心を掴んで離さない。 あみゅりは高校を卒業する2026年春まで毎月1曲のハイペースで新曲を配信していくとのこと。セルフプロデュースと言う名のもと、作詞/作曲/編曲、そしてTikTokの撮影、編集など全て自分で行うという。そんな17歳が生み出す、HIP HOPをベースとしたシンプルで奥深いトラックと、それに絡みつくどこか懐かしいメロディ。そして10代の同世代が持つ、日常抱えた不満や疑問に満ちた不安定な感情をむき出しのままリアルに吐き出していくリリック。それらが混ざり合い、今まで聴いたことのないような新感覚な中毒性のあるサウンドを生み出していく。 正体不明の17歳の女子高生シンガーソングライターあみゅりのコメントを以下にお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ ▶音楽を始めたきっかけについて「求められる自分となりたい自分のギャップ、求められる自分になればなるほど、なりたい自分とかけ離れていきます。小さい頃からなかなか周りからも認められず、歌えば歌うほど心ないアンチが増え、学校ではいじめや仲間はずれ(心に響かない歌、声帯にばばあが住んでいるなど…)。自分の中には常に当時の『今に見てろよ』的な、悔しい思いが作品を作る原動力となってます」 ▶楽曲「Poker Face」について「『私って、あんまり人間味がないな』ってふと思ったんです。みんなは泣いてるのに、私だけ泣けなかったりとか。嬉しいし、悲しいけど、何かで感情にロックがかかってしまって外にうまくだせないんです。だからあまり可愛いらしい人間ではないのかなって。「君が歌う歌は機械的だね」と以前言われたことがあってずっと引っかかっていました。そうです、私は「Poker Face」をして笑ってる。それ、何か悪い?って感じです。音楽の中だけは嘘もつかないし、もはや裸の状態の私の心や傷を見て欲しいというか。本物の私なんてほんとに愛する人や信頼出来る人にだけみせればいい。無理して全員に心を開く必要なんてない。他人に期待して裏切られて傷つくくらいなら最初から期待なんてしなきゃいいんです。それくらい私はひねくれていて冷めているんです。そしてこの歌の意味を聞かれると答えられないんです。結局この曲は自分が何を言いたいのか最後までわからなかったし、複雑な気持ちを整理せずに、感情のままに一気に書いてしまったというか。とてもごちゃごちゃしてるんです。でも綺麗にまとめたくなかったので、この雑さが17歳の私らしくていいのかなと思います。サウンド面に関しては、何といっても『名探偵コナン』の新オープニングなので、コナンの世界観は表現しつつ、その中にあみゅりらしさは出したかったです。実はそれほど主張はしてないのですが、よく聞くと和音階が曲の奥底で流れています!ラップパートも私らしいかもしれないです。あととにかく普通な感じにしたくなくて、絶妙にキモい音を入れたいってのがあって(笑)、文章で伝えるのは難しいのですが、全体的に結構目立っている不思議なクセになる気持ち悪い?音を入れています(笑)。これがないとこの曲は成立しないです!あとマスタリングは大好きなケンドリック・ラマーを手がけるマイク・ボッツィに絶対お願いしたくて、スタッフさんにわがままを言って(笑)、最高の音に仕上げてもらいました!」 ◆ ◆ ◆ ■3rd配信シングル「Poker Face」2025年7月12日(土)配信開始配信リンク:https://amyuri.lnk.to/pokerface※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット『名探偵コナン』新オープニングテーマ●『名探偵コナン』放送情報読売テレビ・日本テレビ系毎週土曜よる6時放送中 ※一部地域を除く ■2nd配信シングル「りなちゃん」2025年6月20日配信開始“私が世界で一番醜く、世界で一番可愛い女の子”というテーマを掲げ、美に対するコンプレックスや妬みなどを17歳のリアルな心情で歌い上げた楽曲は、時おり歌の中に垣間見える“叫び”が胸を打つ仕上がりだ。サウンド的には本人曰く「スターウォーズのダースベイダーが出てきそうなイメージ」。マスタリングはレディ・ガガを手がけたクリス・ゲーリンジャーに依頼するなど、躍動感あふれる重低音サウンドが生々しい歌声とともに聴く者の心に突き刺さる。 ■デビュー配信シングル「花いちもんめ」2025年5月23日配信開始本人曰く「私の自己紹介。絶対にやってやるんだという決意表明の曲」。SNS世代のあみゅりが日々SNSに振り回され、悩み、そして曲の冒頭で“あたしかわいー”と皮肉たっぷり。不平不満を撒き散らす。HIP HOPに和音階の要素を散りばめるなど、和と洋のサウンドを組み合わせた個性あふれるデビュー曲。 関連リンク◆あみゅり オフィシャルサイト◆あみゅり オフィシャルTikTok◆あみゅり オフィシャルYouTubeチャンネル◆あみゅり オフィシャルX◆あみゅり オフィシャルInstagram

