BRAHMAN¡¢Á´27¸ø±é¤Î¡ãtour viraha 2026¡ä³«ºÅ·èÄê
BRAHMAN¤¬2026Ç¯1·î13Æü¤ÎÀéÍÕ LOOK¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡ãBRAHMAN tour viraha 2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ·ëÀ®30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿BRAHMAN¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øviraha¡Ù¤ò2025Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãtour viraha¡ä¤ò3·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï7·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿28²Õ½êÌÜ¤È¤Ê¤ë²Æì¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ðÃÎºÑ¤ß¤ÎÁ´¹ÔÄø¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤¬¡¢Î¹¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²Æì¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤ËÄÉ²Ã¸ø±é¡ãtour viraha 2026¡ä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£ ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤«¤é24Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Î¸å¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´27ËÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£2025Ç¯¤Î¡ãtour viraha¡ä¤Ç²ó¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸©¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤·¡¢¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ÂçºîÀï¤Î²ñ¾ì¤Ê¤ÉÊ£¿ô²Õ½ê¤ò²ó¤ë¸©¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¤Ï8·î15Æü12:00¤è¤ê¡£ ¡¡ ¢£¡ãBRAHMAN tour viraha 2026¡ä¢§2026Ç¯1·î13Æü¡¡ÀéÍÕ LOOK1·î15Æü¡¡°ñ¾ë ¿å¸ÍLIGHT HOUSE1·î18Æü¡¡ºë¶Ì ±ÛÃ« EASYGOINGS1·î27Æü¡¡»°½Å »ÍÆü»ÔCLUB ROOTS1·î29Æü¡¡ÆÁÅç club GRINDHOUSE1·î31Æü¡¡¹âÃÎ X-pt.2·î06Æü¡¡Ä¹ºê DRUM Be-72·î08Æü¡¡º´²ì GEILS2·î10Æü¡¡µÜºê LAZARUS2·î12Æü¡¡ÂçÊ¬ DRUM Be-02·î15Æü¡¡ÉÙ»³ MAIRO2·î17Æü¡¡Ä¹Ìî JUNK BOX2·î26Æü¡¡Ä»¼è ÊÆ»Òlaughs2·î28Æü¡¡»³¸ý ¼þÆîRISING HALL3·î13Æü¡¡Ê¡°æ CHOP3·î15Æü¡¡ÆàÎÉ EVANS CASTLE HALL3·î17Æü¡¡ÏÂ²Î»³ CLUB GATE3·î22Æü¡¡°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°ReNY limited3·î24Æü¡¡Âçºå GORILLA HALL3·î26Æü¡¡¼¢²ì U¡ùSTONE4·î03Æü¡¡·²ÇÏ ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼4·î07Æü¡¡´ôÉì Yanagase ants4·î14Æü¡¡½©ÅÄ Club [¡Ä]
The post BRAHMAN¡¢Á´27¸ø±é¤Î¡ãtour viraha 2026¡ä³«ºÅ·èÄê first appeared on BARKS.