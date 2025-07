BRAHMANが2026年1月13日の千葉 LOOK公演を皮切りに<BRAHMAN tour viraha 2026>を開催することが発表となった。 結成30周年イヤーに突入したBRAHMANは、7年ぶり7枚目となるフルアルバム『viraha』を2025年2月にリリース、それに伴う全国ツアー<tour viraha>を3月からスタートさせていた。同ツアーは7月12日に開催された28箇所目となる沖縄公演をもって告知済みの全行程を無事に終えたが、旅はまだ続く。ツアーファイナル沖縄公演の終演後に追加公演<tour viraha 2026>が発表されたかたちだ。 追加公演は、2025年11月22日から24日の3日間にわたって千葉・幕張メッセで開催される<尽未来祭>の後、2026年1月から5月にかけて全27本の規模で行われるものだ。2025年の<tour viraha>で回り切れていなかった県をすべて網羅し、さらに北海道や東北ライブハウス大作戦の会場など複数箇所を回る県を含めて、47都道府県ツアーを超えるスケールとなる。 チケットのオフィシャル1次先行は8月15日12:00より。 ■<BRAHMAN tour viraha 2026>▼2026年1月13日 千葉 LOOK1月15日 茨城 水戸LIGHT HOUSE1月18日 埼玉 越谷 EASYGOINGS1月27日 三重 四日市CLUB ROOTS1月29日 徳島 club GRINDHOUSE1月31日 高知 X-pt.2月06日 長崎 DRUM Be-72月08日 佐賀 GEILS2月10日 宮崎 LAZARUS2月12日 大分 DRUM Be-02月15日 富山 MAIRO2月17日 長野 JUNK BOX2月26日 鳥取 米子laughs2月28日 山口 周南RISING HALL3月13日 福井 CHOP3月15日 奈良 EVANS CASTLE HALL3月17日 和歌山 CLUB GATE3月22日 愛知 名古屋ReNY limited3月24日 大阪 GORILLA HALL3月26日 滋賀 U☆STONE4月03日 群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター4月07日 岐阜 Yanagase ants4月14日 秋田 Club […]

