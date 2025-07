irienchyが、メジャー2ndシングル「サイダー」を7月30日に配信リリースすることが決定した。 結成から5年を経て今年5月14日にメジャーデビューを飾った彼ら。メジャー2ndシングル「サイダー」は、自らの想いをストレートに綴ったロックナンバーであった前作「飛行船」とは違った趣で、センチメンタルで爽やかな夏を描いたラブソングとなっており、バンドの豊富な音楽性を感じさせる楽曲になっている。 また、「サイダー」はirienchyがDJを務めるinterfm『東京円盤倶楽部』にて、本日14日に初オンエアされることも発表された。あわせて同曲のスマートフォン壁紙がもらえるPre-add/Pre-save&ライブラリ追加キャンペーンもスタートとしている。 irienchyは本作のリリースを記念し、8月6日には渋谷・CLUB CRAWLにてリリースパーティーを開催する。ライブパフォーマンスには高い評価を得ており、メジャーデビューを経ての最新曲「飛行船」「サイダー」を携えての公演となる。 メジャー2ndシングル「サイダー」 2025年7月30日(水) 配信開始7月14日(月)interfm「東京円盤倶楽部」23:00〜23:30にて初オンエアhttps://www.interfm.co.jp/enban <Pre-add/Pre-save&ライブラリ追加キャンペーン>irienchyの2nd SG「サイダー」のオリジナルスマホ壁紙がゲットできるPre-add/Pre-save&ライブラリ追加キャンペーを実施中。応募期間は、8月18日(月)23:59まで。詳細、応募はこちら:https://www.toneden.io/v-dd/post/irienchy_cider_pre ライブ情報 2025年7月25日(金)<Lcimer × ゼロカル pre. -BREMAN- 東西楽団第一楽章> @ 下北沢・MOSAiC8月6日(水)<irienchy Major 2nd シングル リリースパーティー> @ 渋谷・CLUB CRAWL8月8日(金)<NIGHT OF “CLOWNS” VOL.17> @ 広島・SECOND CLUTCH8月10日(日)<BBB PRESENTS construction Vol.56> @ 宇部・LIVE HOUSEBBB 関連リンク ◆irienchy オフィシャルサイト◆irienchy オフィシャルBLOG◆irienchy オフィシャルX◆irienchy オフィシャルInstagram◆irienchy オフィシャルYoutube

