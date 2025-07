BRAHMANが2025年8月9日、東京・下北沢SHELTERにて颱風一家と対バンすることが決定した。 これはBRAHMAN結成後、初めてライブをした同日同会場にて、当時も共演した颱風一家と再び相まみえるというもの。<BRAHMAN 30th Anniversary BRAHMAN×颱風一家>という名のもとに30年の時空を超えて今再び邂逅する。 ■<BRAHMAN 30th Anniversary BRAHMAN×颱風一家>8月9日(土) 東京・下北沢SHELTERopen19:00 / start19:30出演:BRAHMAN / 颱風一家▼チケット前売り \3,333 (税込)一般発売:7/21(月/祝)10:00〜e+:https://eplus.jp/brahman30th-0809/ ■<BRAHMAN tour viraha 2026>▼2026年1月13日 千葉 LOOK1月15日 茨城 水戸LIGHT HOUSE1月18日 埼玉 越谷 EASYGOINGS1月27日 三重 四日市CLUB ROOTS1月29日 徳島 club GRINDHOUSE1月31日 高知 X-pt.2月06日 長崎 DRUM Be-72月08日 佐賀 GEILS2月10日 宮崎 LAZARUS2月12日 大分 DRUM Be-02月15日 富山 MAIRO2月17日 長野 JUNK BOX2月26日 鳥取 米子laughs2月28日 山口 周南RISING HALL3月13日 福井 CHOP3月15日 奈良 EVANS CASTLE HALL3月17日 和歌山 CLUB GATE3月22日 愛知 名古屋ReNY limited3月24日 大阪 GORILLA HALL3月26日 滋賀 U☆STONE4月03日 群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター4月07日 岐阜 Yanagase […]

