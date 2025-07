ポニーキャニオンが運営するPR型デジタルディストリビューションサービス「early Reflction」が、ライブイベント<early Depts>(読み:アーリーデパーチャーズ)を7月24日(木)に開催することを発表した。 ライブタイトル<early Depts>はearly Reflectionが掲げる「作品に触れた時の初期衝動を尊重した戦略を実現したい」という理念に基づき、若く将来性のあるアーティストたちの“出発点”になるようなライブにしようという想いから命名されている。今回の開催はチケットフリー企画で、「渋谷・TOKIO TOKYO」を会場とし、early Reflectionがサポートをしているサウルス、松澤在音、ワタナベ・メイが出演する。音楽シーンの新しい潮流が生まれる瞬間を見届けて欲しい。 <early Depts>会場:渋谷・TOKIO TOKYO日時:7月24日(木) OPEN 18:30 / START 19:00出演:サウルス / 松澤在音 / ワタナベ・メイチケット:無料+2D(1200円)チケット予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpDhNo_greKgyHCJqINeWntTYoAbiiGVLkpVckFyd2jjuUTw/viewform問い合わせ:earlyreflection@ponycanyon.co.jpearly Reflection公式X:https://x.com/e_Reflection_early Reflection公式HP:https://earlyreflection.com/

