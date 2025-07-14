¡Ú¥íー¥½¥ó¡§TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û 7·î15Æü¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê

¡¡¥íー¥½¥ó¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò7·î15Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤äÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§7·î15Æü7»þ～7·î28Æü
¢¨¤Þ¤¿¤Ï·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡ÂÐ¾Ý¤Î¤ª²Û»Ò¤ò2ÅÀ¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÀèÃå¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È1Ëç¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤ª1¿ÍÍÍ1Å¹ÊÞ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤­³Æ¼ï1Ëç¡¢·×5Ëç¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤â¤Á¤É¤ë 5¼ï¡Ê@Loppi¡¦HMVÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ë

¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î15Æü10»þ～8·î18Æü23»þ30Ê¬
¤ªÅÏ¤·Æü¡§2026Ç¯1·î29Æü
²Á³Ê¡§³Æ3,850±ß

(C)¤ß¤«¤ï³¨»Ò¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦KADOKAWA¡¦MAPPA