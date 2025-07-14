『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX Character Promotion Reel 碇シンジ

12月10日に発売される「『EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection』Blu-ray BOX」のプロモーション映像として、メインキャラクターの名場面を音楽と合わせて新規編集した「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX Character Promotion Reel 碇シンジ」が公開された。ほかメインキャラクターの映像も今後公開予定。

『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】

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また、全3形態で展開されるBlu-ray BOXのうち、初回限定版2種に初収録される映像特典の追加情報も発表され、2012年に行なわれた展覧会「館長 庵野秀明 特撮博物館 ミニチュアで見る昭和平成の技」(特撮博物館)で公開された「巨神兵東京に現わる」本編映像と、メイキング映像2種の収録が決定した。

メイキング映像は「巨神兵が東京に現われるまで ミニチュアで見る昭和平成の技」と「巨神兵東京に現わるの特撮技術」のふたつで、どちらも上述の特撮博物館で初上映されたもの。

追加収録される映像のうち、「巨神兵東京に現わる」と「巨神兵が東京に現われるまで ミニチュアで見る昭和平成の技」は、現在も福島県須賀川市の須賀川特撮アーカイブセンターで毎日上映されているが、技術的解説を中心としたメイキング映像「巨神兵東京に現わるの特撮技術」は、特撮博物館の巡回展終了後は公開の機会がなかった映像となっている。

なお、初回限定版2種には「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」と同時上映された「巨神兵東京に現わる 劇場版」の収録も決定済み。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】

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これら映像特典が収録される「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」と「『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」は、どちらも初回限定生産で、8月17日が予約締切日となっている。