Æ°Êª±à¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ïº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¼Ì¿¿³¨ËÜ¡Ø¥¥å¡¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ï¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¿¹¡ÙÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡¼Ì¿¿³¨ËÜ¡Ø¥¥å¡¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ï¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¿¹¡Ù¤Î¼çÌò¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç50Ç¯°Ê¾å¤â¤¯¤é¤¹ÌîÀ¸½Ð¿È¤Î¥Ü¥ë¥Í¥ª¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¥ª¥¹¡Ö¥¥å¡¼¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¥¥å¡¼¤ò»ô°é°÷¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¹õÄ»±Ñ½Ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¿¹¤ËÄÌ¤¤¡¢¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¿¹¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Á³ÊÝ¸î¤äÊÝÁ´¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¿Í´Ö¤È¼«Á³¤äÆ°Êª¤È¤Î¶¦Â¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿¹õÄ»±Ñ½Ó¤µ¤ó¡¢¼Ì¿¿¤È¹½À®¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿²£ÄÍâÃ¸Ê¿Í¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦·ºÉô¡Ë
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¡¢Æ°Êª´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª±à¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï»¥ËÚ»Ô¤Î±ß»³Æ°Êª±à¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏºÎÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤Ê¤é¤Ð¤¤¤Ã¤½¡¢ÍÌ¾¤ÊÅìµþ¤Î¾åÌîÆ°Êª±à¤ËÆþ¤í¤¦¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¥µ¥ë¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ë¤Î»ô°é¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¤«Ìµ»ö¤ËºÎÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¾åÌîÆ°Êª±à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÅöÁ³¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÎà¿Í±î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¥´¥ê¥é¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦Æ°Êª¤Ê¤Î¤«¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Êª¤ÏÅê¤²¤ë¤·¡¢¼ê¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡£¤ß¤ó¤ÊÎÏ¤â¶¯¤¤¡£ËèÈÕ¡¢Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤¬¤Æ»ô°é¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Æ°Êª±à¤Ë¤¤¤ëÎà¿Í±î¤ÏÌîÀ¸¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Ï¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¸½ÃÏ¤ä¡¢¤Û¤«¤ÎÆ°Êª±à¤«¤é¡¢²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯Ï¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Î¤¢¤È¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï°ìÀÚÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°Êª±à¤Ç²¿¤È¤«Áý¤ä¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂç·¿Îà¿Í±î¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âÈË¿£¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡£ºÇ¶á¤Ï¡ÖÆ°Êª¤ÎÊ¡»ã¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÈË¿£¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ÜÀß¤Ï¿·¤·¤¯¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¤¢¤È¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤â¡¢¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¿¹¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¤¯¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë·×²è¤Î¤È¤¤Ç¡£·ë¶É¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶ÊÝÁ´ÃÄÂÎ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥å¡¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ï¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¿¹
ºî¡§¹õÄ»±Ñ½Ó
¼Ì¿¿¡§²£ÄÍ âÃ¸Ê¿Í
ÐóÀ®¼Ò
--ËÜºî¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¿ËàÆ°Êª±à¤Î¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¡¢¥¥å¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤Ã¤¿£²Æ¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥Ü¥ë¥Í¥ªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹õÄ»¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥¥å¡¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¥¥å¡¼¤ÏºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¤´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤È¤¦¤Þ¤¯ÀÜ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ãç´Ö¤Î¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÊª¤òÅê¤²¤¿¤ê¤È¤«¡£Á°Ç¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÊü»ô¾ì¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÊ¡¹´·¤ì¤Æ¤¤ÆËÍ¤òÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êü»ô¾ì¤Ë¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÊÛ·Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Î»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Êü»ô¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤Î¤È¤³¤í¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤¬¤¢¤ë¡£¼èºà¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤Ï¡¢·ºÉô¤µ¤ó¤â¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È½÷À¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
--¥¥å¡¼¤Î¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¥¥å¡¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥ë¥Í¥ª¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ°¿¢Êª¤¬¤¯¤é¤¹¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¿¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÇÀ±à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õÄ»¤µ¤ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ªÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤ËÆþ¤ë¤À¤¤¤ÖÁ°¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÆ°Êª±à¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ªÅç¤Î¥³¥¿¥¥Ê¥Ð¥ë¶õ¹Á¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¬ºÇ½é¤Î¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¿¹¤ò¤ß¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤¬ÃÏ¾å¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÎÐ¤Ï¤µ¤¹¤¬¥Ü¥ë¥Í¥ª¤À¤Ê¡×¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ°ìÌÌÎÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡»þÂåÅª¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢¥¢¥Ö¥é¥ä¥·Èª¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ç¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¡Ö¤¢¤½¤³¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤«¤é¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ª¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¼«Á³¤Î¿¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ö¥é¥ä¥·¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈª¤ä¡¢Ç®ÂÓ±«ÎÓ¤äÆ°Êª¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ª¤òºÆË¬¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ä±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¿Í¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ö¥é¥ä¥·Èª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õ¤«¤é¿¹¤ä¥¢¥Ö¥é¥ä¥·Èª¤ò¸«¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
--¤¤¤Þ¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¹õÄ»¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Þ¤º´ðËÜ¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¿¹¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤È¤«¥¾¥¦¤È¤«¡¢¥µ¥¤¥Á¥ç¥¦¤È¤«¤¬¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¸½¾õ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¤¯¤é¤·¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¤¤¿Í¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ïº£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ü¥ë¥Í¥ª¤Î¸½¾õ¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡Ö³¨ËÜ¥Ê¥Ó¡×¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹