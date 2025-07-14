6·î1Æü¸½ºß¤Î¸©¿Í¸ý¤ÏÌó88Ëü3,000¿Í¡¡Á°·î¤«¤éÌó1,200¿Í¸º¡¡¼«Á³¸º¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¡½©ÅÄ
6·î1Æü¸½ºß¤Î½©ÅÄ¸©¤Î¿Í¸ý¤ÏÁ°¤Î·î¤«¤é1,200¿ÍÍ¾¤ê¸º¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½88Ëü3,000¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
½ÐÀ¸¿ô¤ò»àË´¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¼«Á³¸º¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯5·î¤Î1¤«·î´Ö¤Ç¸©Æâ¤Ç¤Ï247¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î1,380¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1,133¿Í¤Î¼«Á³¸º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¿Í¤¬836¿Í¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸©³°¤ØÅ¾½Ð¤·¤¿¿Í¤Ï904¿Í¤Ç68¿Í¤Î¼Ò²ñ¸º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀè·î1Æü¸½ºß¤Î¸©¿Í¸ý¤ÏÁ°¤Î·î¤«¤é1,201¿Í¸º¾¯¤·¡¢88Ëü3,139¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
½ÐÀ¸¿ô¤ò»àË´¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¼«Á³¸º¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç1Ëü7,000¿ÍÍ¾¤ê¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¸º¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¸©¿Í¸ý¤Ï¤³¤Î½©¤Ë¤â87Ëü¿ÍÂæ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£