ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡½÷»Ò¼·¼ï¶¥µ»¡¦Ç®ÅÄ¿´Áª¼ê(ÁÒÉß»Ô½Ð¿È)¤¬Áí¹ç3°Ì¡¡2Ï¢ÇÆ¤ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡Ú²¬»³¡Û
¤ª¤È¤È¤¤(12Æü)¤«¤é¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç´ôÉì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½÷»Ò¼·¼ï¶¥µ»¤Ë¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎÇ®ÅÄ¿´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ç®ÅÄÁª¼ê¡¢Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯9·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¡¢Î¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎÇ®ÅÄ¿´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Æü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ100m¥Ïー¥É¥ë¤äË¤´ÝÅê¤²¤Ê¤É¤Î7¼ïÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÁíÆÀÅÀ¤Ç½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¡¢½÷»Ò¼·¼ï¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢Á´ÂÎ4°Ì¤Ç½éÆü¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ç®ÅÄÁª¼ê¡£3¼ïÌÜ¤ò»Ä¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡¢¤Þ¤º¤ÏÆÀ°Õ¤ÎÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ç¤¹¡£
Ä¾Á°¤ÎÂç²ñ¤Ç±¦¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç®ÅÄÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤5m58cm¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò3°Ì¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯¤ä¤êÅê¤²¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ï¡¢800m¡£ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤Ç¸åÈ¾¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï7°Ì¡£2Ï¢ÇÆ¤ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áí¹ç3°Ì¤È¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³Î¦¶¨¡¡Ç®ÅÄ¿´Áª¼ê¡Ë
¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¼¡¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤¤¤¤µÏ¿¤ò½Ð¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
Ç®ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢º£·î26Æü¤«¤é¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎ¦¾å¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£