¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¯£²Ï¢¾¡¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÁá¤¯¤âÅÚ¡¡¶×ºù¤Ï½éÆü¤ò½Ð¤¹
¢¡ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯²¡¤·½Ð¤·¡¢£²Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢Áá¤¯¤âÅÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£²¾¡ÌÜ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¤ò¾å¼êÅê¤²¤Ç£²Ï¢¾¡¡£
¡¡¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦¶âÊö»³¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾®·ë¡¦²¤¾¡ÇÏ¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦ÇìºùË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ë´ó¤êÅÝ¤µ¤ì¡¢£²Ï¢ÇÔ¡£