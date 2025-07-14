¡ÖÆáÃÒ¤ÎÀðº×¤ê¡×³«ºÅ¡¢ÏÂ²Î»³¡¡ÂìÁ°¤ÇÍ¦ÁÔ¤Ë±ê¤ÎÍðÉñ
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦·§ÌîÆáÃÒÂç¼Ò¤Ç14Æü¡¢ÎãÂçº×¡ÖÆáÃÒ¤ÎÀðº×¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÆáÃÒ¤ÎÂìÁ°¤ÇÇòÁõÂ«¤Î»á»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥ê¥ã¡¢¥Ï¡¼¥ê¥ã¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÂç¤¿¤¤¤Þ¤Ä¤òÃ´¤®¡¢±ê¤ÎÍðÉñ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÂçÀª¤Î»²ÇÒµÒ¤¬²Ðº×¤ê¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¦ÁÔ¤Ê¿À»ö¤Ë¸«Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¡¹¤¬Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢12ÂÎ¤ÎÀð¤ß¤³¤·¤Ë¾è¤ê¤´¿ÀÂÎ¤ÎÂì¤ÎÁ°¤ËÌá¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¿À»ö¡£½Å¤µ30¡Á50¥¥í¤Î¤¿¤¤¤Þ¤Ä12ËÜ¤ò¡¢»á»Ò¤¿¤Á¤¬1¿Í1ËÜ¤º¤ÄÃ´¤¤¤À¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤«¤éÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤¿ÅÏÊÕÅì¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Ï¡Ö±«¤ÎÃæ¤Ç¤â±ê¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤¿¡×¡£ºÊ¤Î»°Âå¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤¿¤¤¤Þ¤Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ´¶·ã¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£