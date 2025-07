鈴木雅之『REAL TIME THE FIRST TAKE』で披露した「め組のひと」「ランナウェイ」の音源配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■鈴木雅之がラッツ&スターのメンバーふたりを引き連れて披露した名曲2曲の音源を配信!

2025年にアーティストデビュー45周年を迎えた”ラヴソングの王様“こと鈴木雅之。

2024年11月にラッツ&スターのメンバーである佐藤善雄、桑野信義を引き連れて、『THE FIRST TAKE』のチャンネル開設5周年記念『REAL TIME THE FIRST TAKE』にて、「め組のひと」と、デビュー曲である「ランナウェイ」の2曲を生中継で披露したが、その音源が7月16日に配信リリースされることが決定した。

YouTube公開時、「め組のひと」「ランナウェイ」それぞれ、急上昇ランキング上位にしばらくランクインし続け、現在では再生総数1,100万回を超え高評を博している映像の待望の音源化となる。

7月16日のリリース当日は、軒並みソールドアウト公演が続いている45周年記念全国ツアーの大阪・フェスティバルホール公演を開催。ツアーに帯同している佐藤善雄、桑野信義に加え、この日だけのスペシャルゲストとして、実の姉である鈴木聖美、45周年記念アルバム『All Time Doo Wop !!』にも参加していた倖田來未、岡崎体育の出演も発表されており、このライブはWOWOWにて18時30分より完全生中継される予定だ。

リリース情報

2025.07.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「め組のひと-From THE FIRST TAKE」

2025.07.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ランナウェイ-From THE FIRST TAKE」

番組情報

WOWOW『生中継!鈴木雅之 taste of martini tour 2025 ~Step123 season2 “All Time Doo Wop”~』

07/16(水)18:30~生中継

※WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~3週間アーカイブ配信あり

出演:鈴木雅之、佐藤善雄、桑野信義

スペシャルゲスト:鈴木聖美、倖田來未、岡崎体育

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』トップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

WOWOW番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/martin/

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/