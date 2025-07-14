µå±ã¤Î¿ÍÁª¤É¤¦¤¹¤ë¡ÄÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¡ºòµ¨V´ÆÆÄ¤Îà½ÉÌ¿á
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡8Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¡£¥Û¡¼¥à¤Î°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥ÁÁ°ÉÕ¶á¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¡ÊÂè1Àï¡á23Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢Âè2Àï¡á24Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£Á´¥Ñ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢´ÆÆÄÁªÈ´Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡´ÆÆÄ¤Îà½ÉÌ¿á¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¢Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¸å¡¢´ÆÆÄÁªÈ´¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¡Ê2»î¹ç¤Ç¡Ë18¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÁ´¥Ñ¤Ï½é½Ð¾ì¡Ê¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¤ÏÌ¤È¯É½¡Ë¤¬15¿Í¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¿¨¤ì¡£¤³¤Á¤é¤Î¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë2¿Í¤º¤Ä¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Áª½Ð¤Ê¤·¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤È´ÆÆÄÁªÈ´¤Ç5Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»ÃÄê¼é¸î¿À¤Î¿ù»³¡¢¸òÎ®ÀïMVP¤ÎÌøÄ®¤¬½é½Ð¾ì¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¤Î´ÆÆÄÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¥Ñ¤Î¥³¡¼¥Á¤ÏÏÂ²Î»³¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æ´ÆÆÄ¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯Áª¼êµ¯ÍÑ¤äºîÀï¡¢µå±ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë