ミッキーマウスと仲間たちが街を彩る新たなプロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」が、8月1日(金)から、東京・渋谷で開催される。■特別体験を展開今回開催される「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」は、2028年に迎えるミッキーのスクリーンデビュー100周年に向けて始動した大型グローバルキャンペーン「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環として実施される期間限定のポップアップイベント。

渋谷のランドマークであるSHIBUYA109とRAYARD MIYASHITA PARKでは、施設内のさまざまな場所で「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」の世界観が楽しめるポップアップを行うほか、ミッキーマウスやその仲間たちのかわいらしいフォトスポットやARを使った特別体験を展開する。グッズのラインナップは、ミッキー&フレンズが渋谷の街に飛び出してきたかのようなデザインをあしらった「アクリルキーホルダー MIRL」や「ミッキー&フレンズ ピグメント加工Tシャツ」、「ミッキー&チップとデール/トートバッグ」など、特別な商品が豊富にそろう。また、参加店舗にてディズニー商品を1会計2000円(税抜)以上購入した人には、ポップアップに併設したイベントオリジナルガシャポンが回せるチケットを配布。加えて、音楽好きのミッキーがセレクトした楽曲を収録したSpotify公式プレイリスト「Mickey’s Mix Tape」が、館内音楽として放送される。さらに、「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」のポスターが渋谷各所に出現。それから「ディズニー★JCBカード」では、渋谷の街を舞台にミッキーが登場する新TVCMの放映や、期間限定デザインカードの発行、カード利用で参加可能な限定グッズキャンペーンなどを実施予定だ。