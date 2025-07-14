¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡×²£ß·²Æ»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤¿à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂçá¸ø±à¤¬ÏÃÂê¡ÖÌñ¤¬¼è¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¡Ä¤¨¤Ã⁉︎¤½¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¤¤Î⁉︎⁉︎¡×¤ÎÀ¼
¡Ö°ì²ó¸ý¤ÎÃæ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É...¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¤Ê¡¢Âç¤¤ÊÀÖµ´¤Î³ê¤êÂæ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¤¤¤µ´¤¬¤¤¤ë¸ø±à¸«¤Ä¤±¤¿!¤ª¶¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ!°ì²ó¸ý¤ÎÃæ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤êÂæ¤Ç¥¹¥ë¥Ã¤È½Ð¤ÆÍè¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Í!¡×¤È¡¢»°¤ÄÌÜ¤Ç¶âËÀ¤ò¤â¤Ã¤¿ÀÖµ´¤ÎµðÂç³ê¤êÂæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âËÀ¤Î²£¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ß·¤Î»Ñ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¡¢µ´¤ÎµðÂç¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡Ã£µã¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡¼?¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤‼︎¾Ð³ê¤ëÅÙ¤ËÌñ¤¬¼è¤ì¤½¤¦w¡×¡Ö½é¸«¤Ï¡Ø¤ï¤¡¡Áµ´¤À¡Á!¡Ù¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡Ø¡Ä¤¨¤Ã⁉︎¤½¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¤¤Î⁉︎⁉︎¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤·¤«¤â»°¤ÄÌÜ¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£µã¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡¼?¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ß·¤Ï2017Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢21Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢23Ç¯¤Ë»°½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£