¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤ò¡ÖI¡Çm donut¡©¡×ÊÁ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ª¿Íµ¤¥­¥ã¥é¡Ø¤¢¤¤¤à¤¯¤ó¡£¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÉ¬¸«

東京・原宿にあるコンバースのコンセプトショップ「 White atelier BY CONVERSE(ホワイトアトリエ バイ コンバース) 」が、2025年7月で10周年を迎えます。これを記念して、スニーカーのカスタマイズサービスに、人気生ドーナツ専門店「I’m donut?(アイムドーナツ?)」とのコラボレーションデザインが仲間入り。遊び心あふれるコラボデザインは、White atelier BY CONVERSE 原宿店/White atelier BY CONVERSE 福岡店/CONVERSE STORE SENDAI/CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPにて、7月18日(金)〜10月31日(金)の期間限定で展開されますよ。

「CONVERSE × I’m donut?」のスペシャルカスタムを楽しも「White atelier BY CONVERSE」では真っ白なオールスターを、左右で異なるデザインにしたり、アッパーとタンの組み合わせを変えたり、自分好みにアレンジできるのが魅力。そんなカスタマイズサービスに、「I’m donut?」とのコラボレーションデザイン(税込1万2650円)がお目見えします。対象シューズ「ALL STAR (R) HI ALL WHITE」を、「I’m donut?」の世界観が溢れるとっておきのスニーカーにしてみませんか?「I’m donut?」のロゴやドーナツ柄など、3種類が登場気になる柄は、シンプルな「I’m donut?」のロゴや、ブランドキャラクター「I’m donut?CLUB(アイムドーナツ?クラブ)」のメンバーをあしらった総柄デザイン。ドーナツラバーさんの心をくすぐる、カラフルなドーナツをちりばめた総柄プリントの、3種類がラインナップしますよ。ドーナツボックスにそっくりな、スペシャルカートンも見逃せません。特別デザインの外箱は、数量限定で先着順での配布となるため、気になる方は早めにゲットしてみてください。新しいワッペンのカスタマイズサービスにも注目!さらに7月18日(金)より、ワッペンのカスタマイズサービス(税込880円/1枚)も新たにスタート。ワッペンは、チャックテイラーマークやトラックマーク、ハートマークと“ALL STAR”を組み合わせたデザインなど、全3種のスタンダードワッペンが登場しますよ。「I’m donut?」仕様の、コラボレーションワッペンも展開されるので必見!ワッペンモチーフは、「I’m donut?CLUB」の人気メンバー『あいむくん。』と、アイコニックな『?』の2種類です。左右のアッパーで異なるデザインにするなど、カスタマイズサービスならではのスニーカーに仕上げてみてくださいね。「White atelier BY CONVERSE」公式サイトhttps://converse.co.jp/pages/whiteatelier参照元:コンバースジャパン株式会社 プレスリリース